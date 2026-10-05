 Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui pateikti įtarimai „čekiukų“ byloje

Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui pateikti įtarimai „čekiukų“ byloje

2026-10-05 13:51
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui pateikti įtarimai vadinamojoje „čekiukų“ byloje, pirmadienį pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

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Andrius Šatevičius
Andrius Šatevičius / R. Riabovo/BNS nuotr.

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Kaip pranešė teisėsauga, jam pateikti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.

Skelbiama, kad 2019–2023 metais eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas A. Šatevičius galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui ir mobiliojo ryšio paslaugoms.

Pasak STT, tokiu būdu A. Šatevičius Trakų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 5 tūkst. 323 eurų turtinę žalą.

A. Šatevičius Trakų rajono mero pareigas eina nuo 2021 metų.

Šiame straipsnyje:
Trakų rajonas
Andrius Šatevičius
čekiukų byla

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