Trakų rajone susidūrus vilkikui ir motociklui, žuvo pastarojo vairuotojas

Kaip pranešė Policijos departamentas, susidūrimas apie 17.20 val. įvyko ties Varnikėlių II kaimu.
Pareigūnai aiškinasi avarijos aplinkybes.
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Trakų rajone pirmadienio pavakarę susidūrus vilkikui su puspriekabe ir motociklui, žuvo pastarojo vairuotojas.
Kaip pranešė Policijos departamentas, susidūrimas apie 17.20 val. įvyko ties Varnikėlių II kaimu.
Pareigūnai aiškinasi avarijos aplinkybes.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
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