 Trakų rajone susidūrus vilkikui ir motociklui, žuvo pastarojo vairuotojas

Trakų rajone susidūrus vilkikui ir motociklui, žuvo pastarojo vairuotojas

2026-09-28 18:39
BNS inf.

Trakų rajone pirmadienio pavakarę susidūrus vilkikui su puspriekabe ir motociklui, žuvo pastarojo vairuotojas.

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<span>Trakų rajone susidūrus vilkikui ir motociklui, žuvo pastarojo vairuotojas</span>
Trakų rajone susidūrus vilkikui ir motociklui, žuvo pastarojo vairuotojas / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

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