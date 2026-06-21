Trakų rajone kaktomuša susidūrė automobiliai: vairuotojas žuvo

Policijos departamento duomenimis, apie 22.35 val. Rykantų kaime automobilis „Škoda Octavia“, vairuojamas 2006 metais gimusio vyro, kelio vingyje išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Mercedes-Benz“, kurį vairavo 1989 metais gimusi moteris.
Eismo įvykio metu žuvo „Škoda“ vairuotojas ir sužalota „Mercedes-Benz“ vairuotoja, kuri paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, kai dėl to įvykusioje avarijoje žūsta žmogus.
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