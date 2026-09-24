 Trakų rajone degė kūrybinės dirbtuvės

Trakų rajone degė kūrybinės dirbtuvės

2026-09-24 16:32
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Trakų rajone degė kūrybinės dirbtuvės, dėl įvykio iš pastato išėjo 20 žmonių.

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<span>Trakų rajone degė kūrybinės dirbtuvės</span>
Trakų rajone degė kūrybinės dirbtuvės / Asociatyvi G. Skaraitienės/BNS nuotr.

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Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, vėlų trečiadienio vakarą, 23.15 val., buvo gautas pranešimas, kad Rūdiškių seniūnijoje, Aluonos kaime, kilo gaisras Vytauto Didžiojo kelyje esančiame pastate.

Iki ugniagesių atvykimo iš pastato išėjo apie 20 žmonių.

Atvykusios ugniagesių pajėgos rado atvira liepsna degantį medinį vieno aukšto pastatą su mansarda.

Pastate įrengtos kūrybinės dirbtuvės.

Per gaisrą išdegė penki gyvenamieji kambariai ir apie 3 kvadratinių metrų medinės perdangos iš pirmo į antrą aukštą.

Pirmame aukšte apdegė poilsio kambarių sienos ir apsilydė baldai.

Dūmų detektoriaus nebuvo.

Šiame straipsnyje:
Trakų rajonas
kūrybinės dirbtuvės
gaisras

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