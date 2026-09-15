Tragiškas gaisras Vilniaus priemiestyje: iš namo išneštas apdegusio žmogaus lavonas

Pranešimas apie gaisrą gautas 13 val. Atvykus ugniagesiams, namo vidus degė atvira liepsna.
13.26 val. iš degančio namo išneštas stipriai apdegęs žmogaus kūnas.
Gaisras gesinamas penkiomis autocisternomis.
Vilniaus rajone, Galgių kaime, Centrinėje gatvėje, antradienio popietę užsiliepsnojo dviejų aukštų medinis namas, per gaisrą žuvo žmogus, pranešė Bendrasis pagalbos centras.
Pranešimas apie gaisrą gautas 13 val. Atvykus ugniagesiams, namo vidus degė atvira liepsna.
13.26 val. iš degančio namo išneštas stipriai apdegęs žmogaus kūnas.
Gaisras gesinamas penkiomis autocisternomis.
Naujausi komentarai