 Tikslina, kiek žmonių nukentėjo per sprogimą Vilniaus pakraštyje

2025-09-10 15:36
Gytis Pankūnas (ELTA)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Donatas Gurevičius teigia, kad sostinės pakraštyje užsidegus traukinio vagonams su dujomis, per gaisrą nukentėjo du žmonės.

„Patvirtiname, kad yra du traumuoti žmonės šio įvykio metu. Pirmasis žmogus, pirminiais duomenimis, buvo įmonės darbuotojas, kuris buvo toje teritorijoje. Jis išvežtas medikų su įvairiais kūno apdegimais. Antrasis žmogus tiesiog buvo įmonės teritorijoje ir pasijuto blogai. Dėl ko tai galėjo įvykti, medikai spręs“, – trečiadienį žurnalistams pasakojo PAGD atstovas D. Gurevičius.

Anot jo, šiuo metu ugniagesiams ir toliau nepavyksta priartėti prie gaisro židinio – liepsnojančių dujų rezervuaro ir traukinio vagonų. Tai padaryti, pasak D. Gurevičiaus, tebėra per daug pavojinga.

