Tikslina, kiek žmonių nukentėjo per sprogimą Vilniaus pakraštyje

„Patvirtiname, kad yra du traumuoti žmonės šio įvykio metu. Pirmasis žmogus, pirminiais duomenimis, buvo įmonės darbuotojas, kuris buvo toje teritorijoje. Jis išvežtas medikų su įvairiais kūno apdegimais. Antrasis žmogus tiesiog buvo įmonės teritorijoje ir pasijuto blogai. Dėl ko tai galėjo įvykti, medikai spręs“, – trečiadienį žurnalistams pasakojo PAGD atstovas D. Gurevičius.
Dujų pilstymo stotyje Vilniuje nugriaudėjo sprogimas
Anot jo, šiuo metu ugniagesiams ir toliau nepavyksta priartėti prie gaisro židinio – liepsnojančių dujų rezervuaro ir traukinio vagonų. Tai padaryti, pasak D. Gurevičiaus, tebėra per daug pavojinga.
