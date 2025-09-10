Dėl gaisro Vilniaus pakraštyje – unikali operacija: pasitelktas „Aro“ šarvuotis

„Aro“ šarvuočio pagalba mūsų ugniagesiai gelbėtojai privežami į teritoriją, iš esmės – prie sklendžių. Šarvuotis bus naudojamas kaip priedanga. Mūsų pareigūnai, naudodamiesi ta priedanga, bandys prieiti prie sklendžių ir jas uždaryti“, – delfi.lt sakė jis.
R. Požėla pripažino, kad tai nėra saugu. „Neturime alternatyvų, gaisro gesinimo vadovas, pasitaręs su kolegomis, priėmė tokį sprendimą, šiuo metu prasideda ta operacija“.
„Pirminiais duomenimis, gaisras kilo pažeidus darbo sąlygas, policija įvedė planą „Skydas“, – trečiadienį žurnalistams sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Pasak ministro, Valstybės sienos apsaugos tarnyba patruliuoja iš oro – į įvykio vietą išsiųstas sraigtasparnis. Dėl šio incidento sustabdytas tranzitinis Kaliningrado traukinys. Jį saugo du Viešojo saugumo tarnybos ekipažai. Traukinys nukreiptas kitu maršrutu.
Trečiadienio popietę ugnis pasiekė vieną iš stacionarių rezervuarų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) paskelbė žmonių, esančių vieno kilometro spinduliu, evakuaciją, nes nuogąstaujama dėl galimo labai didelio sprogimo.
PAGD direktoriaus patarėjas Donatas Gurevičius BNS sakė, kad stacionarūs dujų rezervuarai tarpusavyje sujungti požeminiais vamzdynais.
Pasak jo, Aukštuosiuose Paneriuose, suskystintų dujų pilstymo stoties apylinkėse gyventojų labai mažai, nes tai pramoninis rajonas, tačiau netoliese yra įmonės, kuriose dirba žmonės. Patariama evakuotis visiems.
Dėl gaisro Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė lokalią ekstremalią situaciją Baltosios Vokės g. 35.
Laukiama, kol dujos išdegs
Apie 15 val. PAGD direktoriaus patarėjas D. Gurevičius žurnalistams sakė, kad degantis sąstatas nėra gesinamas, nes ugniagesiai negali prie jo prieiti dėl karščio ir sprogimų. Laukiama, kada cisternose esančios dujos išdegs. Degimas silpnėja.
Popietę užsidegė ir vienas iš stacionarių rezervuarų, neatmetama, kad galėjo užsidegti ir dar keli. Rezervuarai tarpusavyje sujungti vamzdynais, neaišku, kiek sklendžių buvo spėta uždaryti prasidėjus gaisrui. Viso čia esančiuose rezervuaruose telpa 2 tūkst. kubinių metrų suskystintų dujų.
Pasak D. Gurevičiaus, degančias dujas labai sudėtinga gesinti, todėl dėl ugniagesių saugumo pasirinktas kitas būdas: aušinami rezervuarai, kuriuos galima pasiekti ir tikimasi, kad tuose, kuriuos ugnis pasiekė, dujos išdegs.
Geriausias variantas – jei degantys rezervuarai išdegs, o kiti neužsidegs.
„Geriausias variantas – jei degantys rezervuarai išdegs, o kiti neužsidegs“, – sakė D. Gurevičius.
PAGD direktoriaus patarėjas pranešė, kad nukentėjo du žmonės. Vienas įmonės darbuotojas apdegė ir buvo išvežtas į ligoninę, kitas žmogus, buvęs įvykio vietoje, pasijuto blogai ir jam taip pat prireikė medikų pagalbos.
Trečiadienį du kartus buvo aktyvuota gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Pirmą sykį dėl dūmų pavojaus, antrą kartą – dėl vieno kilometro spinduliu esančių žmonių evakuacijos.
„Pramoninių avarijų kontekste tai išskirtinis įvykis, nes tai yra pavojingas objektas. Tokio pavojingumo objektų Lietuvoje yra 20. Šiek tiek žemesnio pavojingumo – 27. Panašaus pavojingumo įvykis beveik prieš 20 metų buvo „Mažeikių naftoje“. Dar senesniais laikais – Jonavos „Azote“, kai išsiliejo amoniakas“, – sakė D. Gurevičius.
Pasak jo, tai labai retas atvejis, kai šitaip atsitinka objekte, kuris yra nuolat tikrinamas įvairiausių institucijų.
„Kiek žinau, Vilniaus savivaldybė skelbs ekstremalią situaciją“, sakė D. Gurevičius.
Uždaromos ugdymo įstaigos
Sostinės savivaldybė pranešė, kad pasirūpins evakuotų gyventojų laikinu apgyvendinimu, maitinimu, higienos priemonėmis ir kitais svarbiausiais poreikiais.
Meras Valdas Benkunskas paskelbė, kad penkių kilometrų spinduliu nuo įvykio vietos ketvirtadienį neveiks mokymo įstaigos – Salininkų gimnazija (Vaikų g. 16), Salininkų darželis (Kalviškių g. 1), Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla (Vaduvos g. 14A), Vilniaus Panerių lopšelis-darželis (Juodšilių g. 10), Grigiškių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“ (Lentvario g. 1A).
Salininkų gimnazija ir darželis tampa gyventojų surinkimo punktais – ten savarankiškai renkasi į evakuacijos zoną patenkantys gyventojai. Žmonės, kuriems reikia pagalbos evakuojantis, turi skambinti trumpuoju saugumo numeriu 19101.
Eismas ribojamas dviejų kilometrų spinduliu aplink gaisro vietą: Baltosios Vokės ir Kirtimų gatvėse, Eišiškių plente, taip pat gatvėse nuo Vaidotų, Pagirių gyvenviečių.
Pasak savivaldybės, „Vilniaus vandenys“ jau pakeitė vandens spaudimą, kad ugniagesiai gautų daugiau vandens gesinimui. Vilniaus viešojo transporto įmonės pasiruošusios esant poreikiui suteikti transportą gyventojų evakavimui.
„Grinda“ pasiruošusi priimti evakuotų gyventojų naminius augintinius. Sveikatos įstaigos pasiruošusios siųsti mobilias brigadas evakuotiems gyventojams.
Sprogimai – natūralūs dalykai
Įvykio vietoje D. Gurevičius žurnalistams sakė, kad tai privati teritoriją, į kurią atvyko aštuonių cisternų su dujomis sąstatas. Iš pradžių kilo gaisras, paskui prasidėjo sprogimai.
„Tai natūralūs dalykai, nes išsihermetinus dujoms ir jas pagavus ugniai, įvyksta pliūpsniai ir sprogimai“, – paaiškino D. Gurevičius.
Pasak jo, per tam tikrą atstumą nuo degančių cisternų yra stacionarūs dujų rezervuarai, juos pasiekus ugniai, pavojus išauga.
D. Gurevičiaus teigimu, šalia degančio sąstato yra labai didelis karštis, be to, vyksta sprogimai, todėl ugniagesiai, kurių čia dirba apie 40, negali prieiti arčiau gaisravietės.
Pareigūnas patvirtino, kad sužalotas vienas žmogus, jis išvežtas į ligoninę. Pirminiais duomenimis, tai įmonės, kuriai priklauso suskystintų dujų pilstymo stotis, darbuotojas.
Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas žurnalistams pranešė, kad įvykio vietoje dirba per 30 policijos pareigūnų. Atvyko rinktinės „Aras“ pareigūnai, kurie, lokalizavus gaisrą, apžiūrės įvykio vietą.
„Išankstiniais duomenimis, labiausiai tikėtina, kad tai technogeninė avarija“, – apie galimą gaisro priežastį sakė generalinis komisaras.
Pasak A. Paulausko, prasidėjus gaisrui ir sprogimams, netoliese buvo tranzitinis Kaliningrado traukinys. Jis buvo nukreiptas atgal į Vilniaus stotį, o iš ten nukreiptas kitu keliu, kad išvyktų iš Lietuvos.
Gyventojams patariama neiti į lauką
Apie gaisrą trečiadienį ryte pranešė Bendrasis pagalbos centras (BPC). Anot jo, pradžioje pranešta apie vieno vagono gaisrą Baltosios Vokės gatvėje.
Tačiau vėliau PAGD atstovė Edita Zdanevičienė BNS nurodė, kad dega aštuoni vagonai su dujomis, girdėti sprogimai.
Gaisras gesinamas septyniomis autocisternomis, į vietą nusiųstos ir papildomos pajėgos – dvi vandenvežės ir dvejos autokopėčios.
Aplinkiniai gyventojai įspėjami apie galimą oro taršą.
Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams Vilniaus savivaldybę pataria neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojama sistemas išjungti.
Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
„Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupė praneša, kad šiuo metu likviduojamas gaisras nesusijęs su jos įmonių veikla.
Anot LTG grupės, kol likviduojami gaisro padariniai, yra paveiktas tik tranzitinių traukinių eismas – trečiadienį jie bus nukreipiami per Vilnių.
Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdomos naftos importo ir perdirbimo bendrovės „Orlen Lietuva“ atstovas BNS patvirtino, kad Vilniuje trečiadienį užsidegusios ir sprogusios dujų cisternos priklauso bendrovei, o incidentas įvyko „Jozitai“ priklausančioje teritorijoje Baltojoje Vokėje.
I. Ruginienė: esant poreikiui, savivaldybėms bus teikiama pagalba
Kilus gaisrui Vilniaus pakraštyje, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad esant poreikiui savivaldybėms bus teikiama reikiama pagalba.
„Ši situacija parodė didžiulę institucijų tarnybų bendrų veiksmų svarbą. Esu dėkinga visiems už pasiaukojančią tarnybą“, – trečiadienį „Facebook“ paskelbė I. Ruginienė.
„Prašau visų kantrybės ir susitelkimo. Esant poreikiui, savivaldybėms bus teikiama pagalba“, – pridūrė ji.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą
Vilniaus apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl trečiadienį Baltosios Vokės gatvėje kilusio didelio gaisro suskystintų dujų pilstymo stotyje.
Tyrimas pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už turto sugadinimą ar sunaikinimą visuotinai pavojingu būdu, Eltą informavo Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu arba išardydamas ar sugadindamas įrenginį ar agregatą, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, arba sunaikino, išardė ar sugadino strateginę arba svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Naujausi komentarai