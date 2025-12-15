Ties autobusų stotele – negyva moteris: policija prašo atsiliepti įvykio liudininkus

Kaip teigiama, šių metų gruodžio 15 d. galimai apie 6.50 val. Vilniaus rajone, Marijampolio seniūnijoje esančiame Zasčiūnų kaime, ties autobusų stotele „Antroji Žalioji“, aptiktas moters kūnas. Moterį, kaip įtariama, partrenkęs nenustatyto automobilio, galimai „Audi“ markės, vairuotojas iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Įvykį mačiusius liudytojus bei asmenis, kurie gruodžio 15 d. nuo 6.40 val. iki 7.10 val. pravažiuodami užfiksavo vaizdo registratoriais kelio atkarpą tarp Rudaminos ir Turgelių kaimų, taip pat pastebėjusius automobilį su apgadinimais dešinėje pusėje – priekinio stiklo, priekinių žibintų, priekinio bamperio, šoninio galinio vaizdo veidrodėlio, policija prašo kuo skubiau susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus vyriausiąja tyrėja Rasa Lauraitiene, tel. +370 700 58541, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112 bei išsaugoti vaizdo įrašus.
