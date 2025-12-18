Tėvai – įbauginti: iš mokyklų grįžtančių vaikų stotelėse laukia įtartini automobiliai

Kaip pasakojo pašnekovas, jį yra pasiekusi informacija apie tris panašaus pobūdžio įvykius. Vieno iš jų epicentre gruodžio 9 d., maždaug 14.30 val., atsidūrė ir jo mažametė dukra. Vyras teigė, kad Vilniaus rajone esančioje autobusų stotelėje „Pranciškonių sodai“ tuo metu mergaitė išlipo iš čia atvažiavusio mokyklinio autobusiuko.
Pasak vilniečio, likus penkioms minutėms iki kol atvažiavo mokyklinis autobusiukas, juodos spalvos automobilis „Toyota Prius“, iš kurio išlipo vyras ir moteris, ten jau stovėjo. Tuomet moteris atidarė mašinos bagažinę, o vyras, eidamas link mažametės, jos klausė, ar reikėtų ją pavėžėti.
„Dukra pradėjo bėgti link mamos, kuri tuo metu ėjo jos pasitikti. Tada „Toyota Prius“ nuvažiavo“, – detalizavo pašnekovas, pridurdamas, kad kelias, kur yra minėta autobusų stotelė, yra filmuojamas vaizdo stebėjimo kameromis. Peržiūrėjus jų įrašus, pavyko sužinoti tikslią įvykio eigą.
Žinia apie tai, kas nutiko, vilnietis pasidalijo socialiniame tinkle. Būtent tada jis teigė iš internautų sužinojęs, kad jo dukrai įvykęs incidentas – ne vienintelis toks. „Žmonės rašė, kad prieš kelias savaites panaši situacija buvo nutikusi ir Ažulaukės kaime Vilniaus rajone. Ryte, prieš atvažiuojant mokykliniam autobusiukui, privažiavo baltos spalvos mašina. Iš jos išlipo taip pat du žmonės, kurie kalbino mergaitę, panašaus amžiaus kaip mano dukra. Jie siūlė jai saldumynų ir kvietė kartu nusifotografuoti. Kai pamatė atvažiuojantį mokyklinį autobusiuką, tie žmonės išvažiavo“, – pasakojo vyras.
Juos pastebėjusi mano kaimynė pradėjo fotografuoti. Vyras pasislėpė atsitūpdamas už automobilio.
Pašnekovas įsitikinęs – šie atvejai yra akivaizdūs bandymai pagrobti vaikus. „Atvažiuoti prieš pat mokyklinio autobusiuko atvykimo laiką, atidaryti automobilio bagažinę... Praėjus dienai po incidento su mano dukra, sulaukiau informacijos apie dar vieną įvykį, kai prie mašinos, atidaryta bagažine, stovėjo vyras ir moteris. Viskas vyko taip pat prieš atvažiuojant mokykliniam autobusiukui. Juos pastebėjusi mano kaimynė pradėjo fotografuoti. Vyras pasislėpė atsitūpdamas už automobilio. Braižas – toks pat: būna dviese prie atidarytos bagažinės prieš pat atvykstant mokykliniam autobusiukui, o pastebėti – slepiasi. Greičiausiai, kad ne šiukšles ten atvažiuoja išmesti“, – spėjo vilnietis.
Automobilių markės, jų spalva ir valstybiniai numeriai, pasikartojo jis, visais išvardytais atvejais skyrėsi. „Žmonės dalijasi ir istorijomis apie tai, kad lietuvių vaikai grupėmis yra vežami į Italiją, o ten – įvaikinami. Apie tai žino ir teisėsauga, bet Lietuvos ministrai per daug nereaguoja“, – užsiminė pašnekovas.
Mokyklinio autobusiuko vairuotojas vaikams neleis išlipti tol, kol jų neateis pasiimti tėvai.
„Mergaitę mes visada palydėdavome iki mokyklinio autobusiuko ir pasiimdavome. Bet dabar nepaliekame jos nė minutei. Į tai, kas nutiko, sureagavo ir mokykla – visus informavo. Mokyklinio autobusiuko vairuotojas vaikams neleis išlipti tol, kol jų neateis pasiimti tėvai. Sujudo ir bendruomenė – vos tik ką nors įtartino pamato, dalijasi socialiniame tinkle“, – akcentavo vilnietis.
Dėl įvykio, kurio epicentre atsidūrė jo mažametė dukra, vyras teigė jau kitą dieną kreipęsis į policijos pareigūnus – parašė pareiškimą per epolicija.lt.
Vilniaus apskrities policija patvirtino gruodžio 10 d. 10.30 val. sulaukusi pranešimo apie aprašytą pašnekovo dukrai nutikusį incidentą. „Policijos pareigūnai tikslina įvykio aplinkybes pagal baudžiamojo kodekso 156 straipsnio 1 dalį – „Vaiko pagrobimas arba naujagimių sukeitimas“. Atliekami visi būtini procesiniai veiksmai“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Loreta Kairienė.
Tas, kas pagrobė svetimą vaiką arba sukeitė naujagimius, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
(be temos)