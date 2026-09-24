 Teismui atvertus kunigo Švedavičiaus bylą prokuroras kreipėsi į jo aukomis galimai tapusius vaikus

Teismui atvertus kunigo Švedavičiaus bylą prokuroras kreipėsi į jo aukomis galimai tapusius vaikus

2026-09-24 13:39
Karolina Ambrazaitytė (BNS)
Vakaris Vingilis (BNS)

Teismui ketvirtadienį imantis seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylos, prokuroras ragina galimai nuo kunigo nukentėjusius asmenis kreiptis į Vilniaus apygardos prokuratūrą.

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<span>Teismui atvertus kunigo Švedavičiaus bylą prokuroras kreipėsi į jo aukomis galimai tapusius vaikus</span>
Teismui atvertus kunigo Švedavičiaus bylą prokuroras kreipėsi į jo aukomis galimai tapusius vaikus / R. Celencevičiaus/BNS nuotr.

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„Galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos, nukentėjusių ratas irgi gali kisti“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė prokuroras Egidijus Motiejūnas.

„Todėl tie asmenys, kurie yra galimai nukentėję nuo šio kunigo, tai prašau kreiptis tiesiai į Vilniaus apygardos prokuratūrą“, – pridūrė jis.

T. Švedavičius kaltinamas mažamečių ir nepilnamečių seksualiniu prievartavimu, lytinės aistros tenkinimu pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, jaunesnių negu 16 metų asmenų tvirkinimu, vaiko įtraukimu girtauti, vaiko išnaudojimu pornografijai ir disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas.

Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti šeši civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomos žalos atlyginimo sumos yra labai įvairios: mažiausia siekia kelis šimtus eurų, o didžiausia viršija 200 tūkst. eurų.

Kaip rašė BNS, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas sakė, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas T. Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiesiems atlyginti žalą.

Kunigui skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.

Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 iki 2025 metų.

Šiame straipsnyje:
Tadas Švedavičius
seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus
prokuratūra
nukentėję vaikai

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