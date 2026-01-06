Dargio byloje – kaltę pripažįstančio kaltinamojo atgaila

„Nuoširdžiai prisipažįstu dėl įvykdytos veiklos ir atgailauju, noriu atsiprašyti nukentėjusiojo už jam sukeltą skausmą. Dėl to atsiprašau“, – per teismo posėdį, atsigręžęs į nukentėjusįjį Tada Kasputį antradienį Vilniaus apygardos teisme sakė A. Jušinskis.
Jis teisme davė parodymus ir pasakojo apie byloje minimus įvykius.
Pasak A. Jušinskio, D. Dargis jam sakė, kad atsirado unikali galimybė „nugręžti“ pinigų nuo kriptomilijonieriaus T. Kaspučio. Pasak A. Jušinskio, D. Dargis sakė šį planą brandinęs nuo 2024 m. A. Jušinskio teigimu, žurnalistas jo klausė, ar jis sutiktų už piniginį atlygį įvertinti žurnalistinio tyrimo kompromituojančią medžiagą.
„Nėra problemų, aš tau padėsiu“, – D. Dargiui tuomet sakė A. Jušinskis. Buvęs advokatas anksčiau buvo teistas už korupciją.
A. Jušinskis per apklausą taip pat pasakojo apie bendravimą su Vilhelmu Germanu. Pastarasis yra sulaukęs įtarimų dėl galimai neskaidrios įmonės „Foxpay“ veiklos.
Kaip skelbė Generalinė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad 2024 m. rugpjūčio pradžioje Vilniuje susitikę trys kaltinamieji susitarė, kad pasinaudos jų disponuota informacija bei tariama įtaka teisėsaugos institucijoms tam, kad iš verslininko Tado Kaspučio savo naudai pareikalautų 200 tūkst. eurų kyšio. Tartasi pažadėti paveikti teisėsaugos institucijų pareigūnus, kad jie nutrauktų esą verslininko atžvilgiu atliekamus tyrimus.
T. Kasputis byloje yra pripažintas nukentėjusiuoju, jis prašo jam priteisti pusę milijono eurų – 250 tūkst. eurų turtinės ir 250 tūkst. eurų neturtinės žalos.
D. Dargis kaltę neigė ir sakė parodymus duos, kai bus apklausti liudytojai, išklausyti garso įrašai.
Žiniasklaidoje skelbta, jog T. Kasputis žinomas kaip su kriptovaliutomis susijusių verslų įkūrėjas ir savininkas.
Kaip paskelbė prokuroras D. Šneideris, 2024 m. rugpjūtį D. Dargis, A. Jušinskis ir O Jūronas susitiko Vilniaus Vingio parke, ten buvo susitarta, kaip užsidirbti pinigų.
Įtariama, kad O. Jūronas, kuris tuo metu turėjo verslininko pasitikėjimą ir nuolat su juo bendraudavo asmeniškai, pasinaudodamas galimai iš A. Jušinskio ir D. Dargio gauta informacija bei patarimais, įtikino T. Kasputį, kad už kyšį gali paveikti teisėsaugos pareigūnus taip, kad jie nutrauktų esą jo atžvilgiu atliekamus tyrimus. Iš T. Kaspučio buvo reikalaujama 200 tūkst. eurų grynaisiais pinigais, žadėta paveikti FNTT ir ekonominės policijos pareigūnus.
Tuomet T. Kasputis informavo tarnybą apie iš jo reikalaujamą kyšį, po ko jis, bendradarbiaudamas su pareigūnais ir veikdamas pagal nusikalstamos veikos imitavimo modelį, per kelis kartus perdavė O. Jūronui 50 tūkst. eurų.
Pinigus – per kelis kartus gautus 15 ir 35 tūkst. eurų – kaip įtariama, visi trys kaltinamieji netrukus pasidalino tarpusavyje.
ELTA primena, kad 2024 m. gruodį Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) viršininkas Arūnas Maskoliūnas pranešė, kad žurnalistas D. Dargis yra siejamas su narkotikų prekyba užsiimančia nusikalstama grupuote, jam dėl to pritaikytas oficialus įspėjimas.
LPKB duomenimis, teisėsauga nustatė D. Dargio ryšius būtent su V. Labučiu ir jo bendrininkais. Pasak A. Maskoliūno nustatyta, kad žurnalistas siekė užmegzti ryšius su teisėsaugos institucijų atstovais, diskredituoti LPKB, o savo darbo rezultatus pateikdavo V. Labučio grupuotei.
Pasak A. Maskoliūno, Lietuvos institucijoms tiriant V. Labučio organizuotos nusikalstamos grupuotės įvykdytus nusikaltimus, buvo nustatyti grupuotės lyderių ir narių ryšiai su D. Dargiu, o taip pat išsiaiškinti kryptingai organizuoti veiksmai, kuriais siekta diskredituoti Lietuvos kriminalinės policijos biurą kaip patikimą teisėsaugos instituciją.
D. Dargis nuo 1995 m. dirbo žurnalistu pagrindiniuose Lietuvos spaudos leidiniuose, interneto portaluose, buvo savaitraščio redaktorius. 2010 metais jis parašė pirmąją iš septynių kriminalinės dokumentikos knygų „Tikroji Daktarų istorija“. Vėliau išleido knygas „Kruvinasis mafijos maršrutas“ (2011 m.), „Vilniaus bomberio išpažintis“ (2013 m.), „Mafijos kronikos“ (2014 m.), „13 tamsaus lietuviško verslo paslapčių“ (2015 m.), „Juodosios mafijos našlės“ (2016 m.), „Kriminalinė Agurkinių odisėja” (2018 m.), „Holivudo monstras iš Lie
