Teismas skelbs nuosprendį Gražuliui LGBTQI+ bendruomenės niekinimo byloje

Prokuratūra už tai kaltinamajam siūlo skirti 10 tūkst. eurų baudą.
Paskelbti nuosprendį buvo planuota rugsėjį, tačiau posėdis buvo atidėtas, nes teisėjų kolegijos pirmininkas negalėjo tuo metu būti darbe.
Kaip rašė BNS, Vilniaus apygardos teismas nagrinėja baudžiamąją bylą, kurioje Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) lyderis P. Gražulis kaltinamas LGBTIQ asmenų niekinimu.
Pernai liepą politikui buvus išrinktam į EP ir įgijus teisinę neliečiamybę, bylos nagrinėjimas teisme buvo sustabdytas.
Praėjusių metų rugsėjį paprašius generalinei prokurorei Nidai Grunskienei, šiemet gegužę europarlamentarai panaikino P. Gražulio imunitetą.
Jis kaltinamas, kad 2022 metų gegužės 26 dieną po Seimo plenarinio posėdžio, kuriame svarstytas Civilinės sąjungos įstatymo projektas, viešai išsakė teiginius, kurie vertintini kaip žmonių grupės niekinimas dėl jų seksualinės orientacijos.
Prokurorų teigimu, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad P. Gražulis tai darė veikdamas tiesiogine tyčia, suvokdamas, kad jo pasisakymai yra filmuojami, transliuojami bei skelbiami žiniasklaidoje.
Nukentėjusiais byloje pripažinti penki asmenys.
