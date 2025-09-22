 Teismas skelbia sprendimą riaušių prie Seimo byloje

Teismas skelbia sprendimą riaušių prie Seimo byloje

salėje – Gražulis, Janutienė, Celofanas, Ragelskis
2025-09-22 13:43
Vilmantas Venckūnas (BNS)
Augustas Stankevičius (BNS)

Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje skelbia nuosprendžius kaltinamiesiems, pirmieji iš jų pirmadienį nuteisti nuo kelių mėnesių laisvės apribojimo iki kelių metų kalėjimo lygtinai.

Dalis kaltinamųjų atleisti nuo atsakomybės pagal laidavimą.

Kaip rašė BNS, didžiausia savo apimtimi riaušių Lietuvoje byla sostinės teisme atversta 2023 metų balandžio 26 dieną, kaltinimai pareikšti 87 žmonėms.

Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, iš jų 23 – policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

PAPILDYSIME.

