 Riaušių byloje – prastos žinios Celofanui

2025-09-22 14:56
BNS inf.

Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje Antanui Kandrotui, pravarde Celofanas, pirmadienį skyrė subendrintą ketverių metų kalėjimo bausmę, o įvairių protestų dalyviui Andrejui Lobovui – dviejų metų lygtinę laisvės atėmimo bausmę.

Prokuroras už finansinius nusikaltimus kalėjusiam A. Kandrotui siūlė skirti puspenktų, o A. Lobovui – ketverius metus kalėjimo.

Kaip rašė BNS, didžiausia savo apimtimi riaušių Lietuvoje byla sostinės teisme atversta 2023 metų balandžio 26 dieną, kaltinimai pareikšti 87 žmonėms.

31
Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, iš jų 23 – policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

