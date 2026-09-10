Teismas pratęsė Sergejaus Begliko suėmimą: įvardijo motyvą

Sprendimą pratęsti suėmimo terminą teismas motyvavo tuo, kad būdamas laisvėje kaltinamasis gali slėptis ir daryti naujus nusikaltimus.
S. Begliko ir 12 kitų asmenų ginkluoto nusikalstamo susivienijimo beveik 240 tomų bylą Generalinė prokuratūra Vilniaus apygardos teismui perdavė šią savaitę.
S. Begliko suėmimo terminas būtų pasibaigęs rugsėjo 14 dieną. Dabar, prokuroro Redo Savicko prašymu, jis pratęstas iki gruodžio 14 dienos.
Kaltinamojo advokatė, motyvuodama S. Begliko neįgalumu ir sveikatos būkle, teismo prašė prokuroro prašymo netenkinti ir skirti su laisvės atėmimu nesusijusią kardomąją priemonę.
S. Beglikas šiuo metu yra Laisvės atėmimo vietų ligoninėje Pravieniškėse.
Šioje byloje pareikšti kaltinimai ginkluoto nusikalstamo susivienijimo organizavimu, dalyvavimu jo veikloje, neteisėtu disponavimu labai dideliais kiekiais narkotikų ir jų kontrabanda, disponavimu šaunamaisiais ginklais, nužudymu, pasikėsinimais nužudyti, nusikalstamu būdu gautų lėšų legalizavimu.
Vykdant Europos arešto orderį, neįgalus, po avarijos vaikščioti negalintis grupuotės lyderis S. Beglikas iš Ispanijos į Lietuvą buvo atskraidintas pernai kovą.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, S. Begliko ginkluotas nusikalstamas susivienijimas veikė tarptautiniu mastu keliuose žemynuose – Europoje, Pietų Amerikoje ir Afrikoje.
Būdamas Ispanijoje S. Beglikas nuo 2014 iki 2019 metų kartu su Renaldu Kaniu, įtrauktu į Ieškomiausių Europos asmenų sąrašą, organizavo kokaino įgijimą Pietų Amerikoje, hašišo įgijimą Afrikoje (Maroke), narkotikų kontrabandą į Ispaniją, taip pat – jų gabenimą iš Ispanijos į šešias valstybes, įskaitant Lietuvą.
Bylos duomenimis, 2014–2019 metais kaltinamieji neteisėtai įgijo, gabeno ir laikė ne mažiau nei 2,4 tonos kokaino ir ne mažiau nei 6,9 tonos hašišo.
Minėtu laikotarpiu į Lietuvą ir kitas ES šalis susivienijimas įvežė ir iš jų išvežė beveik 674 mln. eurų.
Už nusikalstamų susivienijimų organizavimą arba jiems vadovavimą baudžiama laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
Pasak pareigūnų, bylos tyrimą labai vilkino tai, kad Ispanijos teismas keletą metų nesutiko S. Begliko atiduoti Lietuvos arba Lenkijos teisėsaugai.
2019 metais Ispanijoje suimtas S. Beglikas buvo paleistas už 15 tūkst. eurų užstatą, nors Lenkija Ispanijos teismui buvo nusiuntusi ekstradicijos prašymą.
Ekstradicijos procesas buvo nesėkmingas dėl sulaikytojo teismui pateiktų dokumentų, liudijančių jo sveikatos problemas ir rizikas, kurias ekstradicijos procesas neva galėtų sukelti asmens sveikatai. Po avarijos S. Beglikas negali vaikščioti, naudojasi neįgaliojo vežimėliu.
2020 metais Lietuvos teisėsaugos institucijos Ispanijos Nacionaliniam Aukščiausiajam Teismui išsiuntė naują Europos arešto orderį, siekdamos užtikrinti asmens suėmimą ir perdavimą Lietuvai. Tačiau šis procesas taip pat buvo nesėkmingas dėl analogiškų priežasčių, kurios iki tol sutrukdė jį perduoti Lenkijai.
Bet vėliau Ispanijos teisėsauga, vykdydama kriminalinės žvalgybos veiksmus, nustatė, kad S. Begliko sveikatos būklė yra stabili ir leidžia jam užsiimti įprasta veikla. Tai sukėlė pagrįstų įtarimų anksčiau teiktomis medicininėmis pažymomis, kuriose buvo teigiama, jog jis turi labai rimtų sveikatos problemų, todėl buvo vilkinamas galutinio sprendimo dėl įtariamojo perdavimo Lietuvos teisėsaugai priėmimas.
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Ispanijos pareigūnai pagreitino procedūras teisme dėl asmens perdavimo Lietuvai.
Naujausi komentarai