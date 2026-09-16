Teismas nusprendė Vilhelmo Germano ir Mindaugo Navicko bylą grąžinti prokuratūrai

Šioje didelės apimties byloje kaltinimai pareikšti dėl sukčiaujant pasisavintos kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 mln. eurų. Byla susijusi su „Foxpay“ veiklos tyrimu.
V. Germanas taip pat kaltinamas suklastotų asmens dokumentų laikymu, kai kratų metu seife buvo rasti netikri Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos tapatybės dokumentai su jo nuotraukomis.
Trečiadienį priimtoje teismo nutartyje konstatuota, kad ikiteisminio tyrimo metu didžioji dalis baudžiamosios bylos medžiagos į lietuvių kalbą buvo išversta panaudojus Europos Komisijos administruojamą vertimo įrankį „eTranslation“.
Pagal šiuo metu galiojantį aktualų teisinį reguliavimą nenumatyta, jog baudžiamąją bylą sudarantys duomenys į valstybinę kalbą gali būti verčiami naudojant automatizuotą vertimo įrankį, todėl šioje byloje tokiu būdu atliktas vertimas buvo pripažintas netinkamu ir suponuojančiu baudžiamojo proceso nuostatų pažeidimą.
„Kartu teismas pripažino, jog ikiteisminio tyrimo metu nebuvo apklausti svarbūs liudytojai, o šios pareigos perkėlimas teismui laikytinas prieštaraujančiu baudžiamajame procese aiškiai apibrėžtam proceso šalių funkcijų paskirstymui“, – BNS sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis.
Grąžinti bylą prokuratūrai prašė kaltinamųjų advokatai, teigę, kad išverstus dokumentus sunku suprasti, yra daug vertimo klaidų.
Ši baudžiamoji byla išskirta iš „Foxpay“ ikiteisminio tyrimo, kuriame teisėsauga įtaria neteisėtai įgytų bent 17 mln. eurų legalizavimą, 100 tūkst. eurų bendrą sumą siekiančius kyšius.
2024-aisiais prokuratūra pranešė, kad tiriami su „Foxpay“ susiję nusikaltimai apima turto pasisavinimą, vagystes, sukčiavimą stambiu mastu, papirkimą, kyšininkavimą, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimą.
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