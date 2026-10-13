Teismas: ikiteisminis tyrimas dėl galimo poveikio Kairiui turi būti tęsiamas

„2026 m. spalio 13 d. ikiteisminio tyrimo teisėjas nusprendė šį skundą patenkinti iš dalies: teismas panaikino prokurorų nutarimus dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo, nes ikiteisminis tyrimas buvo atliktas neišsamiai, selektyviai vertinti surinkti duomenys. Tačiau teismas netenkino skundo reikalavimo dėl kito prokuroro paskyrimo, kadangi tai nėra ikiteisminio tyrimo teisėjo kompetencija pagal įstatymo jam suteiktus įgaliojimus (BPK 173 str.).“, – Eltai pranešė teismo atstovas Giedrius Janonis.
LKT vadovas M. Kairys anksčiau Eltai sakė, kad jam suteiktas pranešėjo statusas nėra panaikintas.
„Mano pranešėjo statusas nepanaikintas, procesas nėra pabaigtas“, – Eltai sakė M. Kairys, paklaustas apie anksčiau jam suteiktą pranešėjo statusą.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto poveikio LKT vadovui. Tačiau Generalinė prokuratūra teigė, kad šis tyrimas yra nutrauktas.
„Ikiteisminis tyrimas dėl, įtarta, kišimosi į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą šių metų gegužės 29 d. buvo nutrauktas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių“, – Eltą informavo prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Neoficialiomis portalo „Delfi“ žiniomis, minėtas STT tyrimas buvo atliekamas dėl tuometinio teisingumo ministro Rimanto Mockaus veiksmų. Portalo žiniomis, LKT vadovas esą galėjo įrašyti pokalbį su R. Mockumi ir jį pateikti teisėsaugai.
M. Kairys į LKT paskirtas praėjusios Seimo kadencijos metu. 2023 metų kovą buvo paskirtas direktoriaus pavaduotoju, o nuo 2024 metų gegužės tapo tarnybos direktoriumi.
M. Kairys anksčiau buvo nubaustas keliomis tarnybinėmis nuobaudomis, jas apskundė teismui.
Vyriausybė pernai liepos 9 d. LKT direktoriui skyrė papeikimą, o liepos 16 d. tarnybos vadovui skirtas griežtas papeikimas.
Atsižvelgęs į tarnybinių patikrinimų išvadas, skirti M. Kairiui abi minėtas tarnybines nuobaudas pasiūlė tuometis teisingumo ministras R. Mockus.
Dabartinė teisingumo ministrė Rita Tamašunienė LKT vadovui siūlo skirti papeikimą. Ji nuobaudą M. Kairiui siūlo skirti, atsižvelgdama į tarnybinio patikrinimo išvadas, kuriose konstatuojama, kad LKT vadovas, priimdamas sprendimus dėl pareigybių panaikinimo Kauno kalėjime ir nepaisydamas ministrės įsakymo juos atšaukti, pažeidė Vidaus tarnybos statutą ir kitus teisės aktus.
Vyriausybė papeikimą skyrė, M. Kairys žada bylinėtis ir dėl šios nuobaudos.
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