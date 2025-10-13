Teismas baigė nagrinėti „Ikea“ padegimu kaltinamo ukrainiečio bylą

Ukrainos piliečiui byloje pareikšti kaltinimai dėl teroro akto įvykdymo, mokymosi teroristiniais tikslais, veikimo teroristiniais tikslais ir neteisėto disponavimo sprogmenimis.
Prašo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės
Prokuroras per ankstesnį teismo posėdį siūlė kaltinamajam skirti ketverių metų laisvės atėmimo bausmę. Advokatė prašė švelnesnės bausmės.
„Mes prašėm skirti švelnesnę bausmę ir prašėm atleisti nuo atsakomybės. Teismas spręs, įvertinęs visas bylos aplinkybes, ar yra pagrindas, ar ne. Jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, atskleidė organizuotos grupės narius ir kitas svarbias aplinkybes", – žurnalistams po posėdžio pirmadienį sakė ukrainiečio advokatė Renata Janušytė.
Mes prašėm skirti švelnesnę bausmę ir prašėm atleisti nuo atsakomybės.
Ją kaltinamajam skyrė ir apmokėjo Lietuvos valstybė.
Kaltinamojo išteisinimo paprastai prašo advokatai. Ši gynėja tokio prašymo neteikė. Tokia pozicija, pasak advokatės, buvo suderinta su pačiu kaltinamuoju.
D. Bardadimas yra laikomas suimtas apie pusantrų metų, šis laikas jam bus įskaitytas į laisvės atėmimo bausmės laiką, jei Lietuvos teismas jį pripažins kaltu ir paskirs laisvės atėmimo bausmę. Ukrainietis laikomas Kauno kalėjime kartu su nepilnamečiais asmenimis.
Ukrainos pilietis nusikalstamas veikas galimai padarė, būdamas nepilnamečiu, jis įvardijamas kaip nusikaltimų vykdytojas.
Pasak D. Bardadimo advokatės, kaltinamasis gailisi dėl savo veiksmų, teigė, jog elgėsi lengvabūdiškai.
Bylą dėl Vilniaus pakraštyje veikiančio prekybos centro „Ikea“ padegimo teismas išnagrinėjo per beveik septynis mėnesius – pirmasis posėdis įvyko kovo viduryje. Vaikinas prisipažino kaltu, davė parodymus. Jo byla išnagrinėta sutrumpino įrodymų tyrimų tvarka – į posėdžius nebuvo pakviestas nė vienas per ikiteisminį tyrimą apklaustas liudytojas.
Jaunuolio atžvilgiu ikiteisminį tyrimą atlieka ir Lenkijos pareigūnai, tad neatmestina, jog ir ten jam gali tekti stoti prieš teismą – ukrainietis gali būti perduotas šiai šaliai, ten jo gali laukti griežtesnė atsakomybė.
Už nusikaltimus jaunuoliams žadėti pinigai ir automobilis
ELTA primena, kad kovą prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Ukrainos piliečiui, veikusiam Rusijos tikslais, pareikšti kaltinimai dėl pernai, gegužės 9 dieną, Vilniuje, prekybos centre „Ikea“, sukelto gaisro. Galimai įvykdyto nusikaltimo metu kaltinamasis buvo nepilnametis.
Anot prokuratūros, nusikalstamas veikas vykdė teroristinė grupė, išpuolį galimai organizavo ir užsakė asmenys, susiję su Rusijos specialiosiomis tarnybomis.
Teisėsaugos duomenimis, nusikaltimus galimai vykdžiusiems jaunuoliams buvo pažadėta apie 10 tūkst. eurų, o už „Ikea“ padegimą – ir BMW automobilis.
Manoma, kad „Ikea“, kaip taikinys, buvo pasirinkta neatsitiktinai – Rusijai užpuolus Ukrainą, Rusijoje buvo uždaryta 17 šio tinklo parduotuvių, 3-4 gamybos vietos, tai padarė neigiamą įtaką apie 15 tūkst. dirbančiųjų Rusijoje. Be to, „Ikea“ grupė ženkliai prisidėjo prie paramos Ukrainai.
