Teismas Antanui Kandrotui už smūgį Ukrainos rėmėjui skyrė areštą

Šią bausmę subendrinus su dar neatliktomis bausmėmis, jam galutinai skirtas laisvės atėmimas ketveriems metams, septyniems mėnesiams, 10 dienų.
Bylos duomenimis, 2025 metų gruodžio 18-osios vakarą, apie 19 val., sostinės Nepriklausomybės aikštėje vykusio renginio metu A. Kandrotas įžūliu elgesiu demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.
Bausmės vykdymo pradžia bus pradėta skaičiuoti nuo faktinio A. Kandroto sulaikymo.
Taip pat nuspręsta A. Kandrotą pripažinti recidyvistu ir iki bausmės vykdymo pradžios palikti galioti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Be to, teismas priėmė V. Bartkevičiaus prašymą nutraukti civilinį ieškinį. Nukentėjusysis anksčiau buvo pareiškęs A. Kandrotui 20 tūkst. eurų civilinį ieškinį.
Kaltinamasis teismo posėdyje nedalyvavo. Šis sprendimas gali būti skundžiamas.
Įvairiose bylose nuteistas ir teisiamas A. Kandrotas šiuo metu slapstosi Baltarusijoje. Gegužės pradžioje į kaimyninę šalį pabėgęs A. Kandrotas pažeidė kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti iš šalies – sąlygas.
Birželio 11-ąją Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje, įkalinimo bausmę A. Kandrotui sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto ir nuteistasis jau turėtų būti kalėjime, tačiau jis slapstosi, todėl paskelbta Celofano paieška.
Praėjusią savaitę Vilniaus apygardos teismas atmetė recidyvisto A. Kandroto skundą ir paliko galioti nuosprendį, kuriuo už riaušių organizavimą prie Seimo jam skirti ketveri metai kalėjimo.
BNS anksčiau skelbė, kad protesto už laisvą žodį metu A. Kandrotas apsižodžiavo su paramos Ukrainai rinkėju V. Bartkevičiumi. Pastarasis Celofaną apspjovė, o po to šis trenkė V. Bartkevičiui į veidą.
Dėl Celofano smūgio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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