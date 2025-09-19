Tarnybų sujudimas Vilniaus Architektų gatvėje įbaugino gyventojus: visi – kaip ant adatų!

„Kažką rado išminuotojai“, – rugsėjo 19-ąją, prieš vidurdienį, socialiniame tinkle rašė Lazdynų mikrorajone gyvenantys žmonės.
Specialiųjų tarnybų sujudimą jie teigė pastebėję Architektų gatvėje, prie 109 numeriu pažymėto daugiabučio. „Atrodė rimtai – nė neleido artintis ir fotografuoti“, – akcentavo įvykio liudininkai.
Kai kurie prie paskelbto įrašo feisbuke komentavę žmonės neslėpė baimės dėl nežinomybės: „Dar niekas neaišku, o jau rašinėjate ir gąsdinate žmones. Ir taip visi – kaip ant adatų“.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistams susisiekus su Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstove Vilma Juozevičiūte paaiškėjo, kad pranešimas apie įvykį sostinės Architektų gatvėje buvo gautas rugsėjo 19 d. 9.38 val.
Paskambinęs bendrovės „Vilniaus apšvietimas“ darbuotojas informavo, kad atliekant kasimo darbus buvo rastas sprogmuo. Į įvykio vietą nuvykus policijos pareigūnų ekipažui ir išminuotojams, nustatyta, kad 1 metro gylyje aptiktas karo laikų sviedinys su sprogstamąja medžiaga, bet be detonuojančios dalies.
„Sviedinį išminuotojai išvežė sunaikinti į Pagirių poligoną“, – teigė BPC atstovė.
