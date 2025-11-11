Tarnybos: perimti aštuoni kontrabandininkų balionai iš Baltarusijos, vienas jų – Rūdninkų poligone

„Šį rytą, apie 8.30 val., rastas balionas ir kontrabandinis krovinys – cigaretės – Rūdininkų poligone“, – nurodė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Pasak Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovo Giedriaus Mišučio, poligone aptiktu balionu gabentas standartinis trijų dėžių krovinys su 1,5 tūkst. pakelių nelegalių rūkalų.
VSAT naktį iš pirmadienio į antradienį ir antradienio rytą nurodė iš viso perėmusi aštuonis iš Baltarusijos į Lietuvą skridusius meteorologinius balionus. Pirminiais duomenimis, jais gabenta per 13 tūkst. pakelių kontrabandinių rūkalų.
Du tokie oru skraidintų rūkalų perėmimo atvejai fiksuoti Šalčininkų rajone, likę šeši – Varėnos. Septyniais atvejais balionai perimti pagal pasieniečių kriminalinės žvalgybos informaciją ir vieną siuntą aptiko policija.
„Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai. Juos kontrabandininkai naudoja savo siuntų vietoms sekti. Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą“, – teigė VSAT.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų naktį iš pirmadienio į antradienį Vilniaus oro uoste turėję leistis trys lėktuvai buvo nukreipti į Kauno ir Rygos oro uostus.
Laikini ribojimai taikyti gavus institucijų informaciją apie oro erdvėje pastebėtus neatpažintus objektus. NKVC duomenimis, naktį fiksuotos 34 tokių objektų radiolokacinės atžymos.
Naujausi komentarai