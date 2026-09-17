Su kunigu teisiama moteris: nesuprantu, kodėl kiekvienas nuogumas traktuojamas kaip pornografija

„Mano artimiausių žmonių, mano sesers vaikai, kurie yra man artimiausia šeima, tiesiog kasdienio gyvenimo nuotraukos, kai vaikai maudosi džiaugsmingai, visur visose nuotraukose šypsosi. Nežinau, kodėl kiekvienas nuogumas yra traktuojamas kaip pornografija. Visos nuotraukos padarytos neutralioje aplinkoje. Nežinau, ką daugiau pasakyti – pasitikrinkite telefonus visi ir tikrai išsitrinkite, bet išsitrinkite iš visur labai labai gerai, iš visur“, – po Vilniaus miesto apylinkės teismo surengto posėdžio žurnalistams ketvirtadienį sakė B. Leščevska.
Nežinau, ką daugiau pasakyti – pasitikrinkite telefonus visi ir tikrai išsitrinkite, bet išsitrinkite iš visur labai labai gerai, iš visur.
Jos kompiuteris buvo rastas kunigo namuose. Moteris nepanoro pasakyti, kokios aplinkybėms šis įrenginys pateko pas dvasininką.
„Atsidūrė. Aš nemanau, kad tai nėra reikšminga, nemanau, kad svarbu bylos aplinkybėms“, – sakė ji žurnalistams.
Moteris pripažino, kad yra kaltinama disponavimu vaikų pornografija – tai yra laikinieji naršyklės failai, kuriuos naršyklė sukuria automatiškai žmogui naršant, vadinamasis kešas.
„Senam kompiuteryje, kurio nenaudoji nuo 2017 metų, tokius rado. Visa kita telefone: mano sesers vaikų ir artimų draugų senos nuotraukos, kur artimai bendravome. Tik tiek", – tikino B. Leščevska.
Pasak jos, draugų vaikai šioje byloje yra pripažinti nukentėjusiaisiais, tačiau sesers vaikai nėra pripažinti nukentėjusiaisiais.
Tuo metu Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius per spaudos konferenciją anksčiau yra sakęs, kad, tiriant vieną bylą, gauta medžiaga, kuri virto kitu tyrimu.
„Dalis duomenų, reikšmingų kitam tyrimui, buvo gauti vieno iš tyrimo metu, atlikus proceso veiksmus. Atlikus proceso veiksmus, nustatytos papildomos aplinkybės, kurios išsirutuliojo į atskirą tyrimą“, – dėstė prokuroras.
J. Laucius tiksliai neįvardijo, kokiu būdu teisėsaugą pasiekė informacija apie galimai padarytus nusikaltimus.
Advokatas: tikime, kad teismas įsigilins į situaciją
B. Leščevskos advokatas sako, kad prokuratūra į situaciją neįsigilino ir bylos nenutraukė.
„Mes iš tikrųjų atsikvėpėme, kai baudžiamoji byla atsidūrė ant teismo stalo, nes prokuratūros požiūris buvo labai siauras, trumparegiškas, mūsų nesiklausė, bylos nenutraukė. Dabar tikime teismu, kad į viską įsigilins, į visą situaciją“, – žurnalistams sakė kaltinamosios gynėjas Tomas Januškevičius.
Advokatas sako, kad jo klientė kitame posėdyje duos parodymus ir paaiškins kiekvienos nuotraukos atsiradimo aplinkybes.
„Ji paaiškins, kad dalies failų kaltinime net nėra, jie neegzistuoja, tokie, kokie nurodyti kaltinime. Iš esmės byla yra neįtikėtina. Pagal tuos kaltinimus visuomenė turi žinoti, kad bet kuris gali atsidurti teisiamųjų suole. Labai svarbu pasitikrinti telefonus, netgi savo artimų, šeimos nuotraukas", – sakė advokatas.
Kaip ir kitas kaltinamasis R. Peciunas, B. Leščevska savo kaltę neigia.
Moteris sako, kad vienoje nuotraukoje yra užfiksuotos krikštynos, kitoje nuotraukoje – pusnuogis vaikas, nes mama jam keičia sauskelnes.
„Pornografija pagal kaltinimą. Reikia gintis nuo tokių dalykų“, – stebėjosi moters advokatas T. Januškevičius.
Kaltinamoji sako, kad byloje minimos nuotraukos yra senos, padarytos 2012 m. 2009 m.
Moteris teigia, kad jai įtarimuose inkriminuotos jpg formatu padarytos nuotraukos jai nebuvo žinomos, ji jų nelaikė.
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