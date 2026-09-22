 Sostinės Senvagės gimnazijoje kilo gaisras: evakavosi įstaigos personalas su mokiniais

Sostinės Senvagės gimnazijoje kilo gaisras: evakavosi įstaigos personalas su mokiniais

2026-09-22 16:43
Gytis Pankūnas (ELTA)

Vilniuje, Senvagės gimnazijoje, antradienį kilo gaisras, dėl kurio iš pastato evakavosi visas įstaigos personalas su mokiniais.

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<span>Sostinės Senvagės gimnazijoje kilo gaisras: evakavosi įstaigos personalas su mokiniais</span>
Sostinės Senvagės gimnazijoje kilo gaisras: evakavosi įstaigos personalas su mokiniais / Asociatyvi G. Skaraitienės/BNS nuotr.

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Kaip Eltai teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė 15.11 val. pranešta, kad Vilniuje, Širvintų gatvėje, Senvagės gimnazijoje, jaučiamas dūmų kvapas.

„Mokyklos darbuotojai, mokiniai evakavosi iš patalpų“, – sakė E. Zdanevičienė.

Anot jos, kol kas nėra aišku, kiek žmonių evakavosi iš gimnazijos.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, gaisras jau buvo likviduotas.

Kaip paaiškėjo vėliau, gaisras buvo kilęs gimnazijos antro aukšto patalpoje.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
Senvagės gimnazija
evakuacija
gaisras

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