Sostinės areštinėje – muštynės

Policija nurodo, kad rugpjūčio 30 d. apie 22.30 val. T. Ševčenkos g. esančiame Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės kameroje susimušė du sulaikytieji.
Dėl grasinimų nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą sulaikytas 1979 metais gimęs vyriškis sumušė už Kelių eismo taisyklių pažeidimą sulaikytą 1982 metais gimusį vyrą.
Pastarasis, suteikus medicininę pagalbą, grąžintas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkus sveikatos sutrikdymo.
