Sostinėje – kontrabandininkų sulaikymo operacija

Kaip nurodoma portalo publikacijoje, Pašilaičių mikrorajone galimai sulaikyti kontrabandininkai, per operaciją nukentėjo pasieniečių tarnybinis automobilis.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis „Delfi“ patvirtino, kad yra sulaikytų asmenų, operacijos metu panaudotas tarnybinis ginklas, apgadintas pasieniečių tarnybinis automobilis.
Anot VSAT atstovo, nukentėjusiųjų nėra.
Teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą, tačiau jo detalės kol kas nėra atskleidžiamos.
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