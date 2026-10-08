 Sostinėje – kontrabandininkų sulaikymo operacija

Sostinėje – kontrabandininkų sulaikymo operacija

panaudotas ginklas
2026-10-08 11:20
Gytis Pankūnas (ELTA)

Vilniuje ketvirtadienio rytą galimai sulaikyti kontrabandininkai, skelbia portalas „Delfi“.

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<span>Sostinėje – kontrabandininkų sulaikymo operacija</span>
Sostinėje – kontrabandininkų sulaikymo operacija / A. Ufarto/ ELTOS nuotr.

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Kaip nurodoma portalo publikacijoje, Pašilaičių mikrorajone galimai sulaikyti kontrabandininkai, per operaciją nukentėjo pasieniečių tarnybinis automobilis.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis „Delfi“ patvirtino, kad yra sulaikytų asmenų, operacijos metu panaudotas tarnybinis ginklas, apgadintas pasieniečių tarnybinis automobilis.

Anot VSAT atstovo, nukentėjusiųjų nėra.

Teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą, tačiau jo detalės kol kas nėra atskleidžiamos. 

Šiame straipsnyje:
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Vilnius
VSAT
Pašilaičiai

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