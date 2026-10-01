Sostinėje ir Panevėžyje apiplėšti du žmonės: atimti pinigai, telefonai

Anot Policijos departamento, apie 16.20 val. Vilniuje, Sodų gatvėje, vyro (gim. 2000 m.) kambaryje, besisvečiuodamas jam nepažįstamas asmuo, grasindamas peiliu, pagrobė rankinę, kurioje buvo 20 eurų bei privertė jį atlikti 300 eurų bankinį pavedimą.
Materialinis nuostolis – 354 eurai.
Tuo metu Panevėžyje vyras apiplėšė moterį.
Apie 20.40 val. Respublikos gatvėje į moters (gim. 1973 m.) butą atėjo vyras, kuris grasindamas pagrobė 80 eurų bei du mobiliojo ryšio telefonus.
Materialinis nuostolis – 1 280 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl plėšimų.
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