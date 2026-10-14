 Sostinėje autobusas partrenkė merginą

Sostinėje autobusas partrenkė merginą

2026-10-14 09:20 kauno.diena.lt inf.

Pareigūnai pranešė, kad trečiadienio rytą Vilniuje partrenkta mergina.

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<span>Sostinėje autobusas partrenkė merginą</span>
Sostinėje autobusas partrenkė merginą / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

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Pranešimas apie nelaimę gautas apie 7.34 val. 

Pirminiais duomenimis, Žalgirio ir Kalvarijų gatvių sankryžoje, prie prekybos centro „Maxima“ autobusas partrenkė moterį.

Teigiama, kad ši guli sąmoninga, apie įvykį informuoti medikai ir pareigūnai.

Vėliau patikslinta, kad merginai – 18 metų.

Dėl įvykio buvo ribojamas eismas, apie tai savo feisbuke paskelbė JUDU organizacija.

Eismas jau atlaisvintas, tačiau dar yra sutrikimų: nepravažiuoja 5, 49, 69 maršrutų autobusai. Vilniečiai raginami rinktis kitus kelionių maršrutus.

Šiame straipsnyje:
avarija
Vilnius
autobusas
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sankryža

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