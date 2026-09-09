 Sostinėje ankstų rytą užpulta, sumušta ir apiplėšta moteris

Sostinėje ankstų rytą užpulta, sumušta ir apiplėšta moteris

įtariamasis – sulaikytas
2026-09-09 17:32
Gytis Pankūnas (ELTA)

Vilniuje antradienio rytą sumušta ir apiplėšta moteris, pranešė policija.

<span>Sostinėje ankstų rytą užpulta, sumušta ir apiplėšta moteris</span>
Sostinėje ankstų rytą užpulta, sumušta ir apiplėšta moteris / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 5.30 val. Vilniuje, Antakalnio gatvėje, viešoje vietoje, asmuo užpuolė ir sumušė moterį, gimusią 1977 metais, bei iš jos rankų išplėšė ir pagrobė rankinę.

Rankinėj buvo mobiliojo ryšio telefonas „Samsung A56“, asmens tapatybės dokumentas, piniginė su pinigais, banko mokėjimo kortelėmis, dėklas su akiniais.

Nukentėjusioji pristatyta į ligoninę.

Įtariamasis – sulaikytas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.

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