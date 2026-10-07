Sankryžoje Vilniuje vilkikas nutraukė troleibusų laidus

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, spalio 7 d. 14.18 val. buvo gautas pranešimas, kad Vilniuje, Kareivių ir Žirmūnų gatvių sankryžoje, vilkikas DAF nutraukė troleibusams skirtus laidus.
Per įvykį žmonės nenukentėjo. Apie nutrauktus laidus ir jų sutvarkymą buvo informuotos atsakingos tarnybos.
Pareigūnai reguliuoja eismą, kad nesusidarytų transporto priemonių spūstys.
Kaip skelbia įmonė JUDU, dėl šio įvykio 10 maršruto troleibusai važiuoja apylanka: Antakalnio žiedo–Antakalnio g.–Šilo tilto–Žirmūnų g.–Šeimyniškių g.–Kalvarijų g. kryptimi ir atvirkščiai.
Galimi viešojo transporto vėlavimai iki 15 minučių.
Taip pat susidarė spūstis Kareivių g. nuo O. Milašiaus g. Kalvarijų g. kryptimi.
Vairuotojams ir viešojo transporto keleiviams rekomenduojama rinktis alternatyvius maršrutus.
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