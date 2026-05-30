Šaltibarščių festivalį aptemdė nelaimė: ant batuto sunkiai susižalojo vaikas

Policijai apie įvykį pranešė „Santaros“ klinikų Vaikų ligoninė, kur vaikui ir teikiama pagalba.
Vilniaus policijos budėtojas portalui diena.lt nurodė, kad pareigūnai iš ligoninės pranešimą gavo gegužės 30 d. 15.19 val.
Nelaimė įvyko prie Baltojo tilto. Policijos budėtojas portalui diena.lt teigė, kad įvykis traktuojamas kaip nelaimingas atsitikimas. Tokios išvados prieita policijos pareigūnams surinkus medžiagą ir įvertinus situaciją. Ikiteisminis tyrimas nėra pradėtas.
Budėtojas apžvelgė, kad bendrai festivalis vyko ramiai, didelių incidentų neužfiksuota, tačiau smulkių pasitaikė. Pavyzdžiui, viena moteris kreipėsi, nes iš rankinės buvo ištraukta piniginė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)