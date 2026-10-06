Robertas Duchnevičius į savivaldybės biudžetą gražino 9,5 tūkst. eurų

Apie tai patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Atstovė spaudai nurodė, jog pinigai pernai spalį buvo grąžinti nustačius, kad R. Duchnevičiui minimo dydžio suma tarybos nario išlaidoms kompensuoti išties buvo išmokėta. Tai nustatyta vykdant viešojo intereso gynimo tyrimą.
„Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Robertui Duchnevičiui minėtos kadencijos (2019–2013 metais) metu buvo išmokėta 9500 eurų tarybos nario išlaidoms kompensuoti. Robertas Duchnevičius savanoriškai grąžino Vilniaus rajono savivaldybės administracijai visas gautas lėšas – 9500 eurų“, – sakė G. Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
„Atlikus tyrimą dėl visų Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narių bei konstatavus, kad viešojo intereso pažeidimai, pasireiškę neteisėtu viešosios nuosavybės – savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimu, pašalinti, buvo priimtas nutarimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones“, – pridūrė ji.
Prokuratūros atstovė nurodė, kad 2024 metų gegužę pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo Vilniaus rajono savivaldybėje buvo nutrauktas pernai liepą.
R. Duchnevičius „15min“ sakė pinigus iš karto grąžinęs, nes nenorėjo įsivelti į bylinėjimąsi.
„Aš esu tos pozicijos šalininkas, kad kai yra civiliniai procesai, kad jeigu yra procesas, kur yra neaiškumų, juolab, kad Vilniaus rajono tvarkoj irgi apibrėžimai buvo neaiškūs dėl naudojimo, tai tie bylinėjimaisi dėl tarybos narių išlaidų ar panašiai, kai tu išleidi advokatui, gaišini prokurorų laiką, mano nuomone, yra betiksliai“, – kalbėjo Vilniaus rajono meras.
„Mes tik daugiau apsikraunam finansiškai ir apkraunam biurokratinį aparatą (...) Politikai galėtų tas visas sumas grąžinti – nesvarbu, tai buvo pagrįstos ar nepagrįstos išlaidos, ir tiesiog tuos klausimus uždaryti“, – pridūrė jis.
Prokuratūra vadinamąsias „čekiukų“ bylas tiria dvejopai – skelbia, kad pagal skirtingus kriterijus atlieka ir viešojo intereso gynimo tyrimus, ir baudžiamuosius tyrimus.
Kritikai sako, jog taip susiklosto praktika, kai už panašų nusižengimą savivaldos politikai skirtingose savivaldybėse baudžiami skirtingai.
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