Riaušių prie Seimo byla: sutriko teisėjos sveikata, paskelbta pertrauka

Teisėjui Mindaugui Striaukui skaitant nuosprendį, teisėja Zina Vilnienė iš pradžių prisėdo, tačiau vėliau pradėjo kristi nuo kėdės ir M. Striaukas paskelbė posėdžio pertrauką.
Nuosprendžio paskelbimas riaušių prie Seimo byloje
Teismo salėje teisėjai suteikta medicininė pagalba, proceso dalyviai per pertrauką paprašyti palikti salę.
Teismo nuosprendis skaitomas visiems proceso dalyviams stovint. Nuosprendį pradėjo skaityti Z. Vilnienė, vėliau ją pakeitė M. Striaukas. Įvykus incidentui, nuosprendis buvo skaitomas apie dvi valandas.
Kaip rašė BNS, didžiausia savo apimtimi riaušių Lietuvoje byla sostinės teisme atversta 2023 metų balandžio 26 dieną, kaltinimai pareikšti 87 žmonėms.
