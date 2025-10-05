 Kauno centre – specialiųjų tarnybų sujudimas: medikams perduota moteris

Kauno centre – specialiųjų tarnybų sujudimas: medikams perduota moteris

2025-10-05 16:46 kauno.diena.lt inf.

Sekmadienio popietę į Kauno centrą sulėkė visos specialiosios tarnybos. Medikams perduota moteris, su kuria negalėjo susisiekti artimieji.

Pasak Bendrojo pagalbos centro atstovės Vilmos Juozevičiūtės, iškvietimas į Daukanto gatvėje Kaune esantį daugiabutį buvo gautas spalio 5 d. 15.19 val.

Kaip teigta, artimieji negali patekti į butą, kuriame, jų žiniomis, turėtų būti moteris. Raktas buvo įkištas iš vidinės pusės, o durų ji neatidarė. Artimieji įtarė, kad moteriai galėjo sutrikti sveikata.

Į įvykio vietą buvo išsiųsti ugniagesiai, medikai ir policijos pareigūnai. Pasak Kauno apskrities policijos, patekus į buto vidų, moteris buvo perduota medikams ir išvežta į gydymo įstaigą.

