Kauno centre – specialiųjų tarnybų sujudimas: medikams perduota moteris

Pasak Bendrojo pagalbos centro atstovės Vilmos Juozevičiūtės, iškvietimas į Daukanto gatvėje Kaune esantį daugiabutį buvo gautas spalio 5 d. 15.19 val.
Kaip teigta, artimieji negali patekti į butą, kuriame, jų žiniomis, turėtų būti moteris. Raktas buvo įkištas iš vidinės pusės, o durų ji neatidarė. Artimieji įtarė, kad moteriai galėjo sutrikti sveikata.
Į įvykio vietą buvo išsiųsti ugniagesiai, medikai ir policijos pareigūnai. Pasak Kauno apskrities policijos, patekus į buto vidų, moteris buvo perduota medikams ir išvežta į gydymo įstaigą.
Naujausi komentarai