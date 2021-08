Riaušių byla: prokurorai prašė suimti neteistą, dirbančią, turinčią mažametį vaiką moterį

„Iki 14 valandos buvo išnagrinėti šeši prokuratūros prašymai dėl dviejų moterų ir keturių vyrų“, – žurnalistams sakė teismo pirmininko pavaduotojas Mindaugas Ražanskas.

Du asmenys suimti vienam mėnesiui, o keturiems skirta intensyvi priežiūra – jie turės dėvėti apykoję, laikytis dienotvarkės.

Pasak teisėjo M. Ražansko, du asmenys suimti, nes teismas nustatė, jog yra pagrindas manyti, kad šie įtariamieji būdami laisvėje, gali trukdyti ikiteisminiam tyrimui – gali patys ar per kitus asmenis daryti įtaką kitiems įtariamiesiems, nukentėjusiesiems.

Prokuratūra visus įtariamuosius prašė suimti, teigdama, kad jie gali trukdyti tyrimui, bėgti, slėptis, daryti naujus nusikaltimus. Tačiau, pasak M. Ražansko, teisėjai nustatė, kad nėra pagrindo manyti, ką įtaria prokuratūra – įtariamieji turi šeimas, darbus, legalius pajamų šaltinius.

Įtariamųjų sulaikymo terminas baigiasi naktį. M. Ražanskas sakė, kad iki darbo dienos pabaigos visi prokuratūros prašymai turėtų būti išnagrinėti.

Prokurorai prašė suimti moterį, kuri neteista, dirba, augina mažametį vaiką. Teismas taip pat atsisakė suimti dar vieną moterį.

„Teismas nematė pagrindo ją suimti“, – sakė M. Ražanskas.

Kaip skelbė BNS, Vilniaus apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą ir prašo suimti visus 26 įtariamuosius riaušių byloje.

Prašymus nuotoliniu būdu ketvirtadienį nagrinėja Vilniaus miesto apylinkės teismas.

„Įtarimai pareikšti dėl riaušių organizavimo, prašoma suimti nuo vieno iki trijų mėnesių“, – ketvirtadienį BNS sakė prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Per riaušes prie Seimo antradienio vakarą sužeista 18 pareigūnų: 12 policininkų ir šeši Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

Be to, per riaušes prie Seimo suniokotos aštuonios transporto priemonės.

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla neatmeta galimybės, kad įtariamųjų vykstant ikiteisminiam tyrimui daugės.

Apie 5 tūkst. žmonių antradienį buvo susirinkę prie Seimo Vilniuje išreikšti nepritarimą Vyriausybės planuojamiems ribojimams, skirtiems imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio Seimo kiemo. Pareigūnams ėmus juos atitraukti nuo pastato, kilo riaušės – į pareigūnus mėtyti buteliai, signalinės raketos, prieš protestuotojus panaudotos ašarinės dujos.