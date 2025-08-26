Protestuotojų minioje – sujudimas: prireikė medikų pagalbos

Kaip skelbia TV3, kažkuriam iš protestuotojų pasidarė bloga. Tačiau susirinkusiesiems padarius vadinamąjį koridorių ir praleidus medikus, panašu, kad nelaimės pavyko išvengti.
Matau, kad viskas bus gerai“, – užtikrino A. Tapinas, stovėdamas ant scenos.
Iki 10 tūkst. protestuotojų persikėlė prie Seimo rūmų
Šalies vadovui Gitanui Nausėdai peticiją įteikę protestuotojai prieš naująją valdančiąją koaliciją antradienį surengė eiseną Gedimino prospektu ir susirinko į antrąją akcijos dalį prie Seimo rūmų.
Protesto „Gėdos diena“ dalyviai prie Seimo
Protestas „Gėdos diena“ surengtas Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijų seniūnams pirmadienį pasirašius koalicijos sutartį.
Prie Seimo rūmų susirinko iki dešimt tūkstančių žmonių.
Į naująja valdančiąja dauguma nepatenkintus protestuotojus kreipėsi visuomenininkai, žurnalistinių tyrimų apie buvusį premjerą G. Palucką autoriai, politikai bei teisininkai. Vienas iš jų, advokatas Algimantas Šindeikis tikino, jog gyventojai mitinguoja, mat tarnais pagal įstatymą turintys būti politikai nusprendė tapti dievais.
„Teisė laisvai protestuoti yra visų mūsų konstitucinė teisė. Mes turime tuo džiaugtis ir tai vertinti“, – nuo protesto scenos kalbėjo teisininkas.
„Mūsų politikai, vietoje to, kad suprastų, kad pagal mūsų Konstituciją jie yra tarnai, nusprendė tapti dievais. Tai yra labai blogas ženklas“, – akcentavo jis.
Tuo metu vienas iš žurnalistinių tyrimų apie buvusio premjero G. Palucko verslo ir praeities ryšius autorių, tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ vadovas Šarūnas Černiauskas susirinkusiesiems priminė, jog buvęs Vyriausybės vadovas vis dar oficialiai tebėra Seimo narys.
„Vykstant dviem ikiteisminiams tyrimams, broliui (D. Paluckui – ELTA) sėdint areštinėje, G. Paluckas vis dar yra Seimo narys“, – į mitinguotojus kreipėsi Š. Černiauskas.
Šį jo pasisakymą mitinguotojai sutiko švilpimu ir pasipiktinimo šūksniais.
