Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl Jakilaičio šmeižimo

Tyrimas buvo pradėtas pagal E. Jakilaičio įgalioto atstovo advokato skundą dėl socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaičio paskyroje spalio 7 d. pasidalinto įrašo, jame buvo skelbiama ištrauka iš žurnalisto laidos.
„Aušriečių“ lyderis rašė, kad „E. Jakilaitį užpuolė spalinės?“, tekste politikas skelbė: „Kaip kremliaus kirminas raitosi norėdamas įtikti konservatorių gaujai“.
Spalio 17 dieną į prokuratūrą kreipėsi žurnalisto advokatas. Po kelių dienų Vilniaus apylinkės prokuratūra pareiškimą persiuntė į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą aplinkybių patikslinimui ir procesinio sprendimo priėmimui.
Vėliau Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo šmeižimo. Šį ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras.
„Atlikus suplanuotus procesinius veiksmus ikiteisminis tyrimas gruodžio 3 d. buvo nutrauktas prokuroro nutarimu, kadangi pripažintina, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyti būtinieji nusikalstamos veikos, numatytos BK 154 str. 1 d., (šmeižimas) požymiai“, – Eltai teigė prokuratūros atstovė Rita Stundienė.
Prokuroro nutarimas kol kas nėra įsiteisėjęs, pastarasis įsiteisės gruodžio 23 d., jeigu šalys jo neapskųs.
„Šiuo metu su teisininku nagrinėjame galimo skundo aukštesniam prokurorui argumentus“, – Eltai teigė E. Jakilaitis.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas per visuomenės informavimo priemonę paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, arba šmeižė asmenį, neva šis padarė tyčinį nusikaltimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Kaip skelbta, lapkričio viduryje Seimo etikos sargai pradėjo tyrimą dėl „aušriečių“ lyderio R. Žemaitaičio pasisakymų visuomeninio transliuotojo atžvilgiu. R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ dalinosi bent keliais įrašais, kuriuose nevengė taikyti įvairių epitetų visuomeniniam transliuotojui. Įrašuose kalbama apie „tarybinį LRT tvaiką“ „komunistuojantį LRT“, sakoma „vargas be proto LRT eteryje“, transliuotojas vadinamas „purvasklaida“, kritikuojamas laidos „LRT forumas“ vedėjas E. Jakilaitis.
R. Žemaitaitis taip pat ne kartą viešai kritikavo LRT veiklą, transliuotojui skiriamą finansavimą bei LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę.
ELTA primena, kad „Nemuno aušros“ lyderis ne kartą atsidūrė teisėsaugos akiratyje dėl nevienareikšmiškai vertinamų pasisakymų.
R. Žemaitaičio pareiškimai apie Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus vadovą Arūną Gelūną ir aplinkybės, kai politikas paviešino proteste dalyvausiančių mokinių pavardes, dabar tiriami vienoje byloje.
Praeitą savaitę Vilniaus apygardos teismas politiką pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto menkinimo, jam skirta 5 tūkst. eurų bauda. Nuosprendis nėra įsiteisėjęs, politikas ir advokatė žada jį skųsti.
Pernai Konstitucinis Teismas konstatavo, kad R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Tąkart politikas atsisakė Seimo nario mandato, tačiau 2024 m. lapkritį vėl buvo išrinktas į Seimą.
