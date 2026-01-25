Remigijaus Žemaitaičio žydų niekinimo bylos Apeliacinis teismas imsis kovą

„Posėdis yra paskirtas kovo 30 dieną“, – BNS šią savaitę teigė Apeliacinio teismo atstovė Venta Valčackienė.
Bylą nagrinės trijų teisėjų kolegija, pirmininkaujama Vitalijos Norkūnaitės.
Šioje byloje gauti trys apeliaciniai skundai – valstybinį kaltinimą apygardos teisme palaikiusio prokuroro Justo Lauciaus, paties R. Žemaitaičio ir politiko gynėjo Vytauto Sirvydžio.
„R. Žemaitaitis prašo priimti išteisinamąjį nuosprendį, R. Žemaitaičio gynėjas irgi prašo priimti išteisinamąjį nuosprendį“, – sakė V. Valčackienė.
R. Žemaitaičio advokatas BNS sakė, kad skundų reikalavimai iš esmės nesiskiria, politiką prašoma išteisinti dėl visų kaltinimų.
„Pagrindinė idėja yra, kad R. Žemaitaičio komunikacija buvo skirta vienam aiškiam, konkrečiam įvykiui, tai yra Izraelio kariuomenės veiksmams panaikinant vieną palestiniečių mokyklą, kuri buvo finansuota Europos Sąjungos“, – nurodė V. Sirvydis.
„Primenu visuomenei ir teismui, kad buvo ir tokių R. Žemaitaičio frazių kaip „padarykime viską, kad neatsirastų antisemitų Lietuvoje“. Tai šios frazės turėtų būti analizuojamos bendrame komunikacijos sraute“, – pažymėjo advokatas.
Kaip rašė BNS, Vilniaus apygardos teismas R. Žemaitaičiui už kurstymą prieš žydus, jų niekinimą ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimą pernai gruodį skyrė 5 tūkst. eurų baudą.
Savo ruožtu prokuroras apeliaciniu skundu siūlo parlamentarui skirti apie dešimtkart didesnę 51 tūkst. 250 eurų baudą.
Kaip anksčiau skelbė Generalinė prokuratūra, 5 tūkst. eurų bauda neatitinka R. Žemaitaičio padarytų veikų pavojingumo, neužtikrina bausmės paskirties ir tikslų, prieštarauja teisingumo ir proporcingumo principams.
Pirmosios instancijos teismas byloje vertino septynis R. Žemaitaičio socialinio tinklo paskyroje nuo 2023 metų gegužės iki birželio paskelbtus įrašus, birželio susirašinėjimą su Rūta Janutiene ir gegužę viešai Seime pasakytą kalbą.
Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
Politikui dėl pareiškimų apie žydus buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis Teismas 2024-ųjų balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius. 2024 metų rudenį jis vėl buvo išrinktas į Seimą.
