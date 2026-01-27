Poligonas, Žemaitaitis ir pensijos: atsakė į netylančius klausimus

– Kapčiamiestis šiuo metu tapo viena karščiausių temų Lietuvoje. Kada planuojate vykti į Kapčiamiestį ir kalbėtis su vietos gyventojais dėl poligono?
– Šiuo metu esame susidėlioję veiksmų planą ir intensyviai dirbame kartu su Krašto apsaugos ministerija. Jau įvyko daugiau nei 100 konsultacijų ir jos tęsiamos toliau – gyventojams sudaryta nuolatinė galimybė ateiti, pasikonsultuoti ir gauti atsakymus į rūpimus klausimus. Pirmiausia turime identifikuoti vietos bendruomenės lūkesčius, įvertinti galimus kompromisus ir tai, ką šiame projekte dar galime koreguoti. Noriu pabrėžti, kad galutinis sprendimas dėl poligono dar nėra priimtas – jis bus svarstomas ir tvirtinamas Seime. Sąmoningai pasirinkome sudėtingesnį kelią – pirmiausia kalbėtis su žmonėmis, o tik tada ruoštis sprendimų priėmimui.
– Tačiau girdime signalus iš krašto apsaugos ministro, Valstybės gynimo tarybos ir prezidento, kad poligonas vis tiek bus. Tuo metu dalis gyventojų sako, kad jo nebus. Kaip rasti kompromisą tokioje situacijoje?
– Gyventojai nori kalbėtis, todėl nereikėtų jų nuvertinti. Natūralu, kad kyla daug jautrių klausimų – tai naujas objektas šalia jų gyvenamosios aplinkos. Žmonėms svarbūs atsakymai dėl nekilnojamojo turto, poilsio zonų, gyvenimo kokybės. Nuo praėjusių metų jau atlikta daug darbų, o Krašto apsaugos ministerija koreguoja tiek planus, tiek kompensacinius mechanizmus, atsižvelgdama į konsultacijų metu išsakytas pastabas. Tai rodo, kad gyventojų nuomonė yra girdima ir į ją bus atsižvelgiama.
– Kitas jautrus klausimas – Remigijus Žemaitaitis ir koalicijos ateitis. Socialdemokratų kantrybė, panašu, senka, tačiau koalicija vis dar dirba. Kur šioje situacijoje yra tiesa?
– Sprendimus priimame patys ir gebame tiek susitarti, tiek nutarti. Kai bus priimtas partinis sprendimas, kad šiai koalicijai nebeverta egzistuoti, nuo to momento ji ir nebeegzistuos. Iki tol koalicija dirba.
– Antroji pensijų pakopa šiuo metu patiria didelį spaudimą – fondai sulaukė tūkstančių prašymų nutraukti kaupimą. Ar nematote šios sistemos žlugimo?
– Nuo sausio pirmosios įsigaliojo reforma, kuria daugelis netikėjo. Per pusmetį pavyko įgyvendinti reikšmingus pokyčius ir pasiūlyti žmonėms lankstesnes sąlygas. Gyventojai dabar patys sprendžia, ar likti sistemoje, ar iš jos pasitraukti. Sprendimai labai įvairūs – vieni nutraukia kaupimą, kiti lieka, dalis pasirenka trečiąją pakopą. Reformos tikslas ir buvo suteikti žmonėms daugiau laisvės spręsti, kaip ir kur jie nori taupyti bei investuoti.
– Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas jus kviečiasi paaiškinti pasisakymus apie planus A, B, C ir D bei svarstymus apie NATO ateitį.
– Turėti tik vieną scenarijų būtų neatsakinga. Pagrindinis planas išlieka tas pats – stiprus NATO aljansas, stipri Europos Sąjunga ir patikimi strateginiai partneriai. Tačiau geopolitinė situacija keičiasi, todėl būtina svarstyti ir alternatyvius scenarijus. Europa turi stiprinti savo vaidmenį, o Lietuva – gynybinius pajėgumus. Turime būti pasiruošę įvairioms situacijoms.
– Šią savaitę vykstate į susitikimą su Vokietijos kancleriu. Apie ką bus kalbama?
– Darbotvarkėje – santykiai su JAV, saugumo klausimai, Vokietijos brigados buvimas Lietuvoje, taip pat ekonominis bendradarbiavimas. Vokietija yra vienas svarbiausių mūsų strateginių partnerių, todėl mūsų interesas – išlaikyti ir stiprinti šiuos santykius.
– Pabaigai – asmeninis klausimas. Viešuose renginiuose jus dažnai matome be vyro. Ar tai jūsų pasirinkimas?
– Tai sąmoningas sprendimas saugoti šeimos privatumą. Vieša aplinka yra labai intensyvi, todėl noriu, kad šeima galėtų gyventi kuo normalesnį gyvenimą, kuo mažiau patirdama viešumo spaudimą.
