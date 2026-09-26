Prie parduotuvės Vilniuje – smurtas prieš paauglį

Kaip teigiama, incidentas įvyko penktadienį apie 12.22 val. prie sostinėje esančios parduotuvės.
Nukentėjęs nepilnametis – gimęs 2009 metais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Vilniuje nepažįstamas asmuo panaudojo fizinį smurtą prieš nepilnametį, skelbia Vilniaus apskrities policija.
Kaip teigiama, incidentas įvyko penktadienį apie 12.22 val. prie sostinėje esančios parduotuvės.
Nukentėjęs nepilnametis – gimęs 2009 metais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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