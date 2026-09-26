 Prie parduotuvės Vilniuje – smurtas prieš paauglį

Prie parduotuvės Vilniuje – smurtas prieš paauglį

2026-09-26 21:09
ELTOS inf.

Vilniuje nepažįstamas asmuo panaudojo fizinį smurtą prieš nepilnametį, skelbia Vilniaus apskrities policija.

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<span>Prie parduotuvės Vilniuje – smurtas prieš paauglį</span>
Prie parduotuvės Vilniuje – smurtas prieš paauglį / Asociatyvi magnific nuotr.

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Kaip teigiama, incidentas įvyko penktadienį apie 12.22 val. prie sostinėje esančios parduotuvės.

Nukentėjęs nepilnametis – gimęs 2009 metais.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
parduotuvė
smurtas prieš nepilnametį

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