Prabilo BMW avarijoje žuvusio jaunuolio draugas: galvoje iki šiol skamba tėčio žodžiai prie kapo

Apie avarijoje žuvusį sportininką Timofėjų laidoje prabils jo draugas Kirilas, su kuriuo vaikinas daugelį metų sportavo kartu. Pasak jo, nelaimės vakarą Timofėjus net nepažinojo automobilį vairavusios merginos.
„Jie nebuvo pažįstami. Timofėjus su savo draugų kompanija išėjo iš restorano, užsimezgė pokalbis su merginomis ir Timofėjus įsėdo į tą automobilį. Jam patiko mergina, kuri taip pat sėdo į automobilį“, – laidoje „Už ar prieš?“ pasakos Kirilas.
Draugas taip pat paneigs viešumoje sklandžiusias kalbas apie galimas žuvusio vaikino priklausomybes.
„Mes su juo daug metų sportavome kartu. Jis neturėjo jokių problemų su narkotikais“, – teigs jis.
Emocingame pokalbyje Kirilas prisimins ir vieną skaudžiausių akimirkų – atsisveikinimą su draugu. Anot jo, iki šiol atmintyje išliko žodžiai, kuriuos prie sūnaus kapo ištarė Timofėjaus tėtis.
Laidoje „Už ar prieš?“ tragedijos aplinkybes analizuos ir automobilių ekspertai. Žurnalo „Auto Bild Lietuva“ vyriausiasis redaktorius ir automobilių apžvalgininkas Vitoldas Milius pabrėš, kad nelaimes dažniausiai lemia ne vienas, o keli veiksniai.
„Net ne ekspertas pasakys, kad buvo per didelis greitis. Bet greitis buvo per didelis, nes vairuotoja galimai buvo apsvaigusi nuo alkoholio, ir tai galėjo nulemti per didelį greitį. Dar girdėjome, kad buvo lenktyniaujama. Mano supratimu, nelaimė atsitinka dėl kelių sudedamųjų“, – sakys V. Milius.
Anot jo, lemiamą vaidmenį šioje situacijoje galėjo suvaidinti neatsakingas elgesys prie vairo.
„Lenktyniaujant žmogaus emocijos pasikeičia kardinaliai – žmogus nebeturi baimės ir spaudžia greičio pedalą iki galo“, – teigs automobilių ekspertas.
Lietuvos automobilininkų sąjungos viceprezidentas Tomas Būdvytis laidoje taip pat kalbės apie tokio pobūdžio avarijų pasekmes.
„Alkoholis ir vairavimas, ypač viršijant leistiną greitį, yra visiškai nesuderinami dalykai“, – sakys T. Būdvytis. Jo teigimu, susidūrimo su kliūtimi pasekmės gali būti mirtinos net ir važiuojant gerokai mažesniu greičiu. „Važiuojant 60 km/val. greičiu ir atsitrenkus į medį išgyvenimo tikimybė yra labai maža. Vertinant vaizdą, net keista, kaip išgyveno vairuotoja”, – teigs jis.
Laidoje savo įžvalgomis dalysis ir portalo lrytas.lt žurnalistė Agnė Liubertaitė. Ji pasakos apie viešumoje aptariamus faktus iš įtariamosios gyvenimo bei anksčiau teisėsaugos akiratyje atsidūrusius incidentus.
„Galime daryti prielaidą, kad mergina buvo materialiai aprūpinta – vardiniai drabužiai, prabangus automobilis. Teko kalbėtis su artima aplinka, kuri sakė, kad mergina turėjo vadinamąją „instagraminę” vaikystę, jai buvo suteikta viskas, kas įmanoma. Ji taip pat ketino studijuoti, todėl tikrai nebuvo laikoma lengvabūde”, – pasakos žurnalistė.
Ar reikia drausti vairuoti galingus automobilius jauniems vairuotojams?
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