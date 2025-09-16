Policijos pareigūnai nori paklausti, ką šis vyras žino apie auksinį kryželį

Šių metų birželio 26 d. apie 21 val. Vilniuje, Sodų gatvėje, tyrimo metu nenustatytas vyras nuplėšė nuo kaklo auksinę grandinę su auksiniu kryželiu. Nukentėjusysis grandinėlę atgavo, kryželio atgauti nepavyko.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jurgita Srėbaliene, mob. +370 616 80787, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Naujausi komentarai