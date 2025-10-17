Vyrai, policija nori jūsų paklausti, kur pinigai ir tušti bokalai

Kaip teigiama, šių metų rugsėjo 24 d. apie 19.14 val. Vilniuje, Vokiečių gatvėje, trys nenustatytos tapatybės vyrai nesusimokėjo už suteiktas paslaugas ir, pasiėmę bokalus, pasišalino.
Asmenis, atpažinusius užfiksuotus vyrus, policija prašo apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Aistę Černiauskaitę-Šnirę, tel. +370 601 12693, el. p. [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
