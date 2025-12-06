 Iš parduotuvės Vilniuje pavogti juvelyriniai dirbiniai: žala siekia 250 tūkst. eurų

Iš parduotuvės Vilniuje pavogti juvelyriniai dirbiniai: žala siekia 250 tūkst. eurų

2025-12-06
BNS inf.

Vilniuje įsilaužus į parduotuvę pavogti įvairūs juvelyriniai dirbiniai, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

Jo duomenimis, apie 4.21 val. penktadienį suveikus signalizacijai pastebėta, kad iš parduotuvės Aukštaičių gatvėje, išlaužus duris, buvo pavogti juvelyriniai dirbiniai.

Nuostolis – apie 250 000 eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

