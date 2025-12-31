 Vilniuje brutaliai įsilaužta į parduotuvę: dingo cigaretės

2025-12-31 09:31 kauno.diena.lt inf.

Antradienio rytą iš parduotuvės sostinėje pavogtos cigaretės.

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, gruodžio 30 d. apie 5.20 val. Vilniuje, Architektų gatvėje, pastebėta, kad iš parduotuvės, jėga atidarius duris, pavogtos cigaretės. 

Pavogtų prekių kiekis ir nuostolis – nustatinėjamas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

Tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

