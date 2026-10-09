Paaugliai surengė išpuolį prieš senolius: iš vaikų tai yra tikrai žiauru

Stiprūs smūgiai vėlų antradienio vakarą išgąsdino globos namų gyventojus.
„Aš gulėjau, o paskui atsikėliau ir pažiūrėjau – vaikai“, – prisiminė globos namų gyventoja.
Sostinės Fabijoniškių socialinių paslaugų namuose gyvenantys senjorai neslėpė pasipiktinimo paauglių elgesiu.
„Nesupratau, galvojau, gal kažkas virtuvėje nukrito arba kažkas įvyko. Pasirodo, čia baisiau buvo, nes iš vaikų tai yra tikrai žiauru“, – kalbėjo moteris.
„Mes irgi buvome vaikai, krėtėme visokias šunybes, bet tokių tai tikrai ne“, – neslėpė pašnekovė.
Nors globos namų teritorija aptverta, ji yra atvira lankytojams.
„Pas mus gyvena vieniši, senyvo amžiaus asmenys, kurie gyvenime tos meilės mažiau junta. Tokie įvykiai jiems yra labai skausmingi“, – tikino Fabijoniškių socialinių paslaugų namų direktorė Anželika Žolnerukaitė.
Tiesa, globos namuose gyvena ne tik senjorai, bet ir nuo karo pabėgę ukrainiečiai. Stiprūs smūgiai į langus išgąsdino ir juos.
„Šis įvykis išties labai su nemaloniomis asociacijomis jiems siejasi“, – sakė A. Žolnerukaitė.
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Įstaigoje gyvena 40 senjorų, o vakare budi vos vienas darbuotojas. Tuo metu obuolius į langus svaidė mažiausiai devyni paaugliai, tad pastato viduje buvusiems gyventojams beliko laukti, kol viskas baigsis.
Kitą rytą paaiškėjo, kokį vaizdą po savęs paliko vaikai.
„Visa žemė buvo nusėta obuoliais, viskas buvo nudraskyta. Darbuotojai ėjo kartu su senjorais ir tvarkė aplinką“, – aiškino A. Žolnerukaitė.
Policijos pareigūnai tikino, kad pranešimų apie panašiai siautėjančius paauglius sulaukia nuolat.
„Tai pakankamai dažnas atvejis. Matome, jei laiku nesiimama priemonių prieš juos, tai gali išaugti į daug rimtesnius dalykus“, – perspėjo policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Pareigūnai pastebėjo ir kitą tendenciją – vaikai savo išpuolius neretai filmuoja, o įrašais dalijasi socialiniuose tinkluose. Vienas tokių atvejų užfiksuotas vasarą, kai paaugliai parduotuvėje nusprendė kiaušiniais apmėtyti pirkėjus.
Tiesa, užkirsti kelią tokiems incidentams turi padėti ne tik pareigūnai, bet ir vaikų aplinka.
„Čia yra tėvų, mokyklos, vaiko ir įvaikinimo teisių specialistų bendras darbas bandyti tokius dalykus užkardyti“, – teigė R. Matonis.
Vis dėlto globos namų bendruomenė paauglių atžvilgiu nusiteikusi atlaidžiai. Įstaigos vadovė nenori vien bausti vaikų – priešingai, kviečia juos kartu su tėvais apsilankyti globos namuose, susipažinti su senjorais ir pamatyti, kokiems žmonėms jų elgesys sukėlė baimę.
Vadovė pabrėžė, kad šį kartą pavyko išvengti sužalojimų, tačiau kitas panašus incidentas gali baigtis gerokai skaudžiau.
„Dabar yra tik apniokotas mūsų turtas, aplaužyti medžiai, obuoliai, iš kurių žmonės kepa pyragus, spaudžia sultis. Kitą kartą tai gali būti dužęs stiklas, kuris gali sužaloti žmogų“, – tvirtino A. Žolnerukaitė.
Kitą kartą tai gali būti dužęs stiklas, kuris gali sužaloti žmogų.
Senjorai taip pat neslėpė, kad po išpuolio patirtos emocijos pamažu rimsta. Vis dėlto jie norėtų bent paprasto atsiprašymo.
„Būtų labai gerai, kad išdrįstų nors vienas vaikas čia ateiti ir atsiprašyti“, – vylėsi globos namų gyventoja.
Policija įvykio aplinkybes jau aiškinasi.
„Bus patikslintos aplinkybės, apklausti liudytojai, dalyviai ir priimtas kažkoks sprendimas“, – informavo R. Matonis.
LNK.LT primena, kad jaunesni nei 16 metų paaugliai už tokį nusižengimą administracine tvarka nebaudžiami. Tiesa, atsakomybė gali tekti jų tėvams – jiems gresia įspėjimas arba bauda iki 240 eurų.
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