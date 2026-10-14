Iš nužudymu kaltinamo pasieniečio advokato – prašymas teisme

Kaltinamojo advokatas Vidas Vilkas savo baigiamojoje kalboje trečiadienį sakė, kad minėtas teisės aktas, pagal kurį pareigūnas gali panaudoti ginklą prieš vairuotoją tik tada, kai kyla pavojus pareigūno ar kitų asmenų gyvybei, bet ne sveikatai, prieštarauja Konstitucijai.
Advokatas rėmėsi Konstitucijos 110 straipsniu, kuriame rašoma, kad teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą, prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją.
Apygardos teismui nusprendus netenkinti šio prašymo, advokatas tokiu atveju paprašė bylą nutraukti.
Gynėjas baigiamojoje kalboje taip pat aptarė K. Ilgevičiui pateiktą kaltinimą.
„Logikai prieštarauja teiginys, kad kaltinamasis, išlipęs iš automobilio, turėjo pasiimti priverstinio stabdymo priemonę „ežį“... Kaltinamasis turėjo būti pranašas ir numatyti būsimų įvykių seką? Niekas nežinojo, kad Aleksiuk nestos“, – sakė V. Vilkas.
Gynėjas taip pat abejojo kaltinimu, kad pasienietis į kaimo link nuvažiuojantį bėglio automobilį šovė neatlenkęs taikiklio, nors tam būtų sugaišęs tik dvi sekundes. Pasak jo, per tą laiką atstumas tarp pareigūno ir bėglio būtų padvigubėjęs.
„Jei jis būtų atlenkinėjęs taikiklį, per dvi sekundes automobilis būtų nuvažiavęs dar 29 metrus. Iš viso jis būtų nutolęs apie 60 metrų“, – tvirtino advokatas.
Be to, pasak advokato, jokiais teisės aktais nenustatyta, kad šaudant būtina naudoti papildomą taikiklį. Gynėjas papunkčiui atsikirto ir į kitus kaltinimo punktus.
Be to, pasak V. Vilko, nušautasis Andžejus Aleksiukas lemtingąją dieną įvykdė daugybę nusikaltimų – veždamas kontrabandines cigaretes nepakluso jį persekiojantiems pasieniečiams, nestojo, bėgo, bandė užvažiuoti ant jį stabdžiusio K. Ilgevičiaus.
Advokatas išvardijo Baudžiamojo kodekso straipsnius, pagal kuriuos A. Aleksiukas būtų buvęs teisiamas, jei būtų likęs gyvas: kontrabanda, neteisėtas disponavimas akcizinėmis prekėmis, pasipriešinimas pareigūnams, pasikėsinimas sunkiai sutrikdyti sveikatą.
Šios bylos nagrinėjimas teisme priartėjo prie pabaigos – liko tik kaltinamojo paskutinis žodis. K. Ilgevičius savo kalbą galės pasakyti kitame posėdyje, kuris turėtų įvykti spalio 21 dieną.
Siūlo apriboti laisvę
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę prokuroras Darius Šneideris savo baigiamojoje kalboje pasiūlė kaltinamajam skirti dviejų metų laisvės apribojimą be intensyvios priežiūros.
Taip pat pasiūlyta įpareigoti atlyginti turtinę žalą ir į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą sumokėti 2,5 tūkst. eurų.
Už nužudymą Baudžiamajame kodekse numatytas laisvės atėmimas nuo septynerių iki 15 metų, tačiau, kaltintojo manymu, įkalinimas šiuo atveju nebūtų teisinga bausmė.
Buvusi žuvusiojo A. Aleksiuko žmona Veslava Aleksiukienė teismo prašė priteisti 50 tūkst. eurų jai ir po 70 tūkst. eurų dviem nepilnamečiams vaikams. Trečiasis, jau suaugęs, sūnus Robertas Aleksiukas taip pat prašo priteisti jam 70 tūkst. eurų neturtinės žalos. Taip pat V. Aleksiukienė nori, kad valstybė atlygintų 10 tūkst. eurų už paminklą A. Aleksiukui ir jo kapo sutvarkymą.
Žuvęs A. Aleksiukas anksčiau buvo teistas už kontrabandą, pasipriešinimą pareigūnams, neteisėtą disponavimą akcizinėmis prekėmis ir kitus nusikaltimus.
Kaip skelbė BNS, 2024-ųjų birželio 1-osios vakarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai gavo Padvarionių užkardos budėtojo pranešimą apie dronų su ryšuliais įskridimą į Lietuvos teritoriją.
Pasieniečiai pradėjo vykdyti jų paiešką ir neilgai trukus pastebėjo keliu važiuojantį automobilį „VW Passat“, jo vairuotojas nepakluso reikalavimams sustoti. Bėglys važiavo, ignoruodamas jį persekiojančio pareigūnų tarnybinio automobilio garsinius ir šviesos signalus, reikalavimus sustoti bei jo kelyje stovintį ginkluotą pasienietį. Pastarasis šovė į bėglio automobilio ratą, tačiau kulka pataikė į vairuotoją. Šūvis buvo mirtinas.
Paaiškėjo, kad automobilis buvo prikrautas dėžių su kontrabandinėmis cigaretėmis.
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