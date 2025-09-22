Nuosprendis riaušių prie Seimo byloje: daugumai – lygtinės bausmės, Kandrotui – kalėjimas

Du kaltinamieji dėl riaušių išteisinti, tačiau vienas iš jų pripažintas kaltu dėl neteisėto disponavimo ginklu.
Antanui Kandrotui, pravarde Celofanas, teismas skyrė subendrintą ketverių kalėjimo bausmę, o įvairių protestų dalyviui Andrejui Lobovui – dvejų metų lygtinę laisvės atėmimo bausmę.
Abu jie pripažinti recidyvistais.
Tuo metu mokytojai Astrai Genovaitei Astrauskaitei, organizavusiai riaušėmis pasibaigusią protesto akciją, skirta subendrinta lygtinė dvejų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Kovotojui Arnoldui Misiūnui skirta subendrinta lygtinė metų ir 11 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
A. G. Astrauskaitei taip pat uždrausta nuo 21 val. iki 6 val. ryto išeiti iš namų, ji, kaip ir dalis kitų nuteistųjų, turės sumokėti 1 tūkst. eurų į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Prokuroras už finansinius nusikaltimus kalėjusiam A. Kandrotui siūlė skirti puspenktų, A. Lobovui – ketverius metus kalėjimo, A. G. Astrauskaitei – lygtinę trejų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmę, A. Misiūnui – trejus metus laisvės atėmimo.
Didžioji dalis kaltinamųjų – 75 – nuteisti nuo pusantrų iki dvejų metų lygtinai, per atidėjimo laiką jie įpareigoti neišvykti iš miesto ar rajono, kuriame gyvena, ribų, dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje.
Tuo metu šeši kaltinamieji yra atleisti nuo atsakomybės pagal laidavimą.
Daugumai nuteistųjų taip pat paskirtos kelis tūkstančius siekiančios baudos, kuriuos jie turės sumokėti į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Keliolika kaltinamųjų paskelbti recidyvistais.
Skelbiant nuosprendį sutriko vienos iš trijų teisėjų Zinos Vilnienės sveikata.
Teisėjui Mindaugui Striaukui skaitant nuosprendį, Z. Vilnienė iš pradžių prisėdo, tačiau vėliau pradėjo kristi nuo kėdės ir M. Striaukas paskelbė posėdžio pertrauką.
Teismo salėje teisėjai suteikta medicininė pagalba, proceso dalyviai per pertrauką paprašyti palikti salę.
Po pertraukos M. Striaukas pranešė, kad teisėjų kolegija nuosprendį baigs skaityti nepilnos sudėties, tai, anot teisėjo, leidžia įstatymas.
„Akivaizdžiai yra pateisinamos priežastys dėl sveikatos būklės“, – sakė M. Striaukas.
Teismo nuosprendis skaitomas visiems proceso dalyviams stovint. Nuosprendį pradėjo skaityti Z. Vilnienė, vėliau ją pakeitė M. Striaukas. Įvykus incidentui, nuosprendis buvo skaitomas apie dvi valandas.
Kaip rašė BNS, didžiausia savo apimtimi riaušių Lietuvoje byla sostinės teisme atversta 2023 metų balandžio 26 dieną, kaltinimai pareikšti 87 žmonėms.
Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.
Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, iš jų 23 – policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
