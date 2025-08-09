 Nelaimė Vilniaus rajone: motorolerio variklis įtraukė paauglio ranką

Nelaimė Vilniaus rajone: motorolerio variklis įtraukė paauglio ranką

2025-08-09 10:47
ELTOS inf.

Penktadienio vakarą Vilniaus rajone motorolerio variklis įtraukė paauglio ranką, praneša naujienų portalas „Delfi“.

Nelaimė Vilniaus rajone: motorolerio variklis įtraukė paauglio ranką
Nelaimė Vilniaus rajone: motorolerio variklis įtraukė paauglio ranką / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Nelaimė įvyko Zujūnų seniūnijoje. „Delfi“ žiniomis, pranešimas apie įvykį gautas po 22 val. Pranešėjas teigė, kad 15-mečio jaunuolio ranką įtraukė motorolerio rato stipinai.

Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai gelbėtojai ir medikai išsiaiškino, kad paauglio pirštus įtraukė mopedo variklio diržas. Gelbėtojams pavyko hidrauliniais plėstuvais išvaduoti nukentėjusiojo ranką.

Pirminiais duomenimis, stipriai sužaloti du pirštai. Nepilnametis nuvežtas į ligoninę. Įvykio aplinkybes tiria policija.

Šiame straipsnyje:
motorolerio variklis
įtraukė ranką
nukentėjo nepilnametis
Vilniaus rajonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų