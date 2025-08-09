Nelaimė Vilniaus rajone: motorolerio variklis įtraukė paauglio ranką

Nelaimė įvyko Zujūnų seniūnijoje. „Delfi“ žiniomis, pranešimas apie įvykį gautas po 22 val. Pranešėjas teigė, kad 15-mečio jaunuolio ranką įtraukė motorolerio rato stipinai.
Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai gelbėtojai ir medikai išsiaiškino, kad paauglio pirštus įtraukė mopedo variklio diržas. Gelbėtojams pavyko hidrauliniais plėstuvais išvaduoti nukentėjusiojo ranką.
Pirminiais duomenimis, stipriai sužaloti du pirštai. Nepilnametis nuvežtas į ligoninę. Įvykio aplinkybes tiria policija.
