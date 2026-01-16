„Neįmanoma patikėti“: prakalbo Trakų ežere tragiškai žuvusio 36-erių gydytojo bičiuliai

Žuvęs A. Miknys turėjo gausią šeimą – buvo mylintis vyras ir nuostabus tėtis, augino net tris mažametes atžalas. Žuvo gydytojas osteopatas, sveikatingumo specialistas ir buvęs kovos menų meistras A. Miklys.
Daugiau apie skaudžią tragediją su naujienų portalu tv3.lt pasidalijo Lietuvos Nhat Nam federacijos atstovas. Jis pasakojo, kad bendruomenė sukrėsta, o buvęs kolega buvo itin įsimintinas, ypatingai geros širdies žmogus.
„Tikrai geras žmogus buvo, jau net tas dalykas, kad trys vaikai, žmona buvo, tokią šeimą turėjo. Visada tvarkingas, tikras draugas, rūpestingas ir draugiškas kolega, visada stengėsi visiems padėti.
Labai gaila, kad atsitinka taip. Kaip sakoma, Dievas pasiima geriausius“, – atvirauja federacijos narys.
Šiltais žodžiais dalijasi ir kiti Adomą pažinoję žmonės.
„Be galo sunku, skaudu. Adomai, Tu buvai ir liksi mano, mūsų atminty, bet taip reikėtų Tavęs gyvo – jautraus, žmogiško, tikro, gero, gražaus, daug mokėjusio ir galėjusio. Dabar ilsėkis Ramybėje. Užuojauta šeimai, tėvams, visiems artimiesiems“, – dalijasi moteris.
„Beveik neįmanoma patikėti... Atrodo be galo neteisinga ir skaudi tragedija. Neįmanoma suvokti, kaip toks nuostabus ir visiems padedantis jaunas, sveikas žmogus galėjo staigiai žūti, ypač kai jo dar taip reikia šeimai, žmonai ir 3 mažiems vaikučiams… užuojauta“, – tragedijos sukrėsta rašo mergina.
Daugiau tragedijos detalių
Ketvirtadienio popietę – skaudi tragedija. Trakuose, Galvės ežere po ledu paniro vyras, kuris į paviršių taip ir neišniro. Paaiškėjo jo tapatybė.
Atvykusios tarnybos vyro kūno ieškojo daugiau kaip valandą.
Apie tragediją socialiniuose tinkluose prakalbo Lietuvos Nhat Nam federacija, paviešinę nuskendusio vyro tapatybę.
„Šiandien iš gyvenimo išėjo buvęs Nhat Nam treneris Adomas Miklys – jis tragiškai nuskendo Trakuose. Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir visiems, kurie jį pažinojo“, – rašoma pranešime.
Kaip jau skelbta, 36-erių vyro po ledu buvo ieškoma su specialia technika. Buvo atvykę ugniagesiai, medikai. 15.30 val. patvirtinta, kad kūnas rastas.
Paaiškėjo, kad buvo išpjautos trys eketės ir žmonės turėdavo panerti vienoje vietoje, o išnerti kitoje.
Nelaimė nutiko, kai atsirišo apsauginė virvė, o žmogus, tikėtina, neberado, kur išnirti į paviršių.
„Buvo išpjautos trys eketės, tarp ekečių penkių – septynių metrų atstumas ir žmonės įnerdavo vienoje eketėje ir turėdavo išnerti kitoje eketėje. Jie neturėjo jokių kvėpavimo priemonių, tik sulaikę kvėpavimą turėdavo įnerti ir išnerti. Kartu buvę žmonės teigia, kad atsirišo saugos virvė, kuri buvo ant žmogaus užrišta“, – sakė Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Egidijus Ščerbavičius.
