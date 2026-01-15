 Gelbėjimo operacija Trakuose baigėsi tragiškai: nuskendo po ledu Galvės ežere nardęs žmogus

2026-01-15 16:08
Ainis Gurevičius (BNS)

Trakuose, Galvės ežere, ketvirtadienio popietę, įtariama, nuskendo po ledu nardęs žmogus.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, apie 13.30 val. ugniagesiams gelbėtojams buvo pranešta, kad Galvės ežere, ties Slėnio gatve, po ledu nardęs žmogus neišniro. Jis buvo prisirišęs virve, tačiau ji atsirišo.

Ugniagesių žiniomis, jis nardė be kvėpavimo įrangos.

Pirmieji į įvykio vietą atskubėjo Trakų ugniagesiai, tačiau, kaip BNS paaiškino PAGD atstovė Edita Zdanevičienė, jie neturi galimybės atlikti žvalgybos po ledu. Todėl į Trakus buvo iškviesti ugniagesių narai iš Vilniaus.

Apie 15.30 val. ugniagesių gelbėtojų narai surado nuskendusį vyrą ir ištraukė jį į krantą.

